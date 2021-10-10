"Вижу ее красивой": Киркоров не может забыть отношения с Пугачевой

Филипп Киркоров рассказал, что сейчас связывает его с Аллой Пугачевой.

Трогательная история любви Примадонны и молодого певца из Болгарии в свое время поразила общественность до глубины души. С развода знаменитостей прошло много лет, но поклонники до сих пор находят доказательства былой любви, особенно со стороны Киркорова. Естественно, у обоих уже давно свои семьи и между ними осталась только дружба, но Филипп Бедросович не отрицает своих трогательных чувств к Пугачевой.

В эфире программы "Ты не поверишь!" певец рассказал, что именно он сейчас чувствует к Примадонне. "Я вижу ее красивой, подтянутой, молодой, счастливой. Я не скучаю, а радуюсь за нее", – рассказал Киркоров. Для него Алла Борисовна остается первым и лучшим продюсером, а также близким человеком. Он скучает по тем временам.

Ранее Филипп Киркоров откровенно рассказывал о предательствах друзей. У артиста много друзей из шоу-бизнеса, но, к сожалению, некоторые из них поступали с певцом подло. Это подтвердила и Алла Пугачева, которая была свидетельницей некоторых неприятных ситуаций. Например, с бывшим директором певец был в хороших отношениях, у них даже был общий бизнес. Сейчас Киркоров не имеет никакого отношения к конторе, а с бывшим другом не общается.