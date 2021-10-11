Вытащивший огромный агрегат Басков заставил Пугачеву в ужасе бежать

Певец вспомнил забавный случай, из-за которого Алла Алла Пугачева однажды спешно ретировалась с дня рождения Александра Буйнова.

Артист поведал курьезную историю во время съемок нового шоу МУЗ-ТВ – "Звезда в ответе". Ведущей стала Ида Галич. На расправу к ней пришел Николай Басков. Выяснилось, что как-то раз он устроил на светской вечеринке такое, о чем по сей день помнят его коллеги по шоу-бизнесу.

Помимо прочих гостьей тусовки была Алла Пугачева. Певец выступал на дне рождения Буйнова. В какой-то момент он решил дополнить свое пение спецэффектами. Артист вытащил огромный огнетушитель и направил в зал. Агрегат был химическим и первой почувствовала опасность Примадонна.

Сказав Максиму Галкину, что ей нужно срочно выйти на улицу, она спешно удалилась. Как раз в этот момент грянул залп. Николай Басков отметил, что певица тогда быстро бежала. Больше всех на празднике досталось Лайме Вайкуле. Химическая пена попала на ее волосы и сожгла их. Исполнительница потом их долго восстанавливала.

Напомним, ранее Алла Пугачева посетила презентацию нового парфюма от своей знаменитой дочери. 72-летняя певица прибыла на праздник Кристины Орбакайте без мужа и наследников. Дочь же преподнесла Примадонне свои духи в специальной черной коробке "с сюрпризом". Когда ее открываешь, начинает звучать отрывок из песни Кристины Орбакайте и гореть яркая лампочка. Примечательно, что некоторым пользователям Сети проект звезды показался безвкусным.

