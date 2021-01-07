Как тебе такое, Агата? Разлучница Карпович перестала скрывать чувства к Прилучному

Избранницей артиста оказалась звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович. По слухам, именно девушка стала причиной разрыва супружеской четы. Артисты вместе участвуют в антрепризных спектаклях, а теперь и живут вместе.
Влюбленные предпочитают не комментировать роман. Однако в среду 6 декабря Мирослава Карпович в личном блоге впервые опубликовала страстный снимок с Павлом Прилучным. На черно-белой фотографии артисты слились в объятиях, а их губы застыли в сантиметре друг от друга.
Судя по подписи, провокационным кадром актриса решила привлечь внимание к спектаклю, который они с партнером планируют отыграть на праздниках. Впрочем, не исключено, что Мирослава Карпович, которую называют разлучницей, таким образом хочет показать Агате Муцениеце, что у нее с Павлом Прилучным все хорошо.
Поклонники неоднозначно отреагировали на снимок. "Агата на много лучше чем ты! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы невероятные", "Какие красивые", "Кто-то захлебнется собственной слюной", "Шикарная пара", – написали в комментариях.
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