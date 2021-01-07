Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей года

Рядом с Заворотнюк: подробности похорон онкобольного Буйнова
Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера
Стало известно о сильном давлении на Эрнста после позора в Новый год
партнеры
Четверг
7 января
Лента новостей
08:29
Как тебе такое, Агата? Разлучница Карпович перестала скрывать чувства к Прилучному
06:48
"Ради детей": Айза Долматова простила бывшего мужа
05:19
"Порешали вопросы": задолжавший налоговой Деревянко похвастался влиятельными друзьями
04:05
Рита Дакота убежала от балийских пограничников
02:39
"Принцесса фотошопа": переделанная Решетова вызвала оторопь
00:32
Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 января 2021 года
23:08
"Прекрасно сложен": втянутого в гей-скандал Цискаридзе облизали с ног до головы
22:33
Стало известно о способности коронавируса проникать в мозг
22:29
Володин осудил заявление британского посла в США о пандемии
22:09
Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
20:14
Песков поделился подробностями романа с Навкой: Пришлось завоевывать
17:55
Поставка российской вакцины "Спутник V" одобрена в Сербии
17:41
Лещенко и Ротару больше не нужны: "Голубой огонек" прошел мимо телезрителя
17:37
Эксперт Дзермант раскрыл детали политической реформы в Белоруссии
17:28
"Все решения прозрачные": как работает Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями
16:43
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
15:44
Транзит власти Лукашенко намечен на 2022 год – обозреватель Лавриненко
14:59
Страшный недуг свалил с ног Леру Кудрявцеву
14:37
Затравленная за лишние кило звезда сериала "Чики" сильно поправилась
14:25
Звезда "Дома-2" осталась у разбитого корыта с дочерью после закрытия шоу
14:17
В жизни Шепелева произошло поворотное событие на новогодних праздниках
13:41
Знаменитый певец чудом остался жив после отравления ртутью
13:24
Скрывала 15 лет: Анна Плетнева обнародовала тайные фото дочери
13:23
У нее не было выбора: всплыли сенсационные данные о сыгравшей в "Курьере" Немоляевой
12:39
Политик Корнеенко об оттягивании референдума в Белоруссии: Лукашенко опасается любого голосования
12:27
Сенатор Пушков: Лукашенко хотел быть в команде с Меркель, а "загнали" к Путину
12:23
Сбежавшая из России Бородина пожаловалась на проблемы
12:18
Лоза дал Петросяну под дых
11:45
Народ всполошился: что случилось с Брежневой на праздниках
11:20
"Чтоб по девкам не бегал": Пресняков-старший взялся за буйного Ширвиндта
10:55
Кумовство и сватовство: как Добронравов попал в кино
10:40
Отощавшей Бузовой влепили смачную оплеуху
10:25
Песков рассказал о неприемлемых для Путина вещах: Становится жестоким и беспощадным
08:29
"В новом составе": Костенко готова родить третьего ребенка
06:48
Стало известно о беременности звезды фильма "Ла-Ла Ленд"
04:37
Орбакайте загуляла с двумя мужчинами в Майами
02:14
"Пронес меня на руках": Свиридова задумалась о глубокой старости
00:23
Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 января 2021 года
22:04
Киркорова одолела страшная депрессия
20:32
"С серьезными запросами": стал известен заоблачный райдер Аллы Пугачевой
18:07
Петросян оставил маленького сына ради развлечений
17:58
Лукашенко готовит условия капитуляции – политолог Калинкина
17:01
Дочь нашла изощренный способ лишить Савичеву удовольствия
15:52
Прилучный всполошил россиян своим видом после нашумевшей драки
15:48
Потерявшая грудь Тодоренко публично назвала виновных
15:08
Актера Коренева похоронили в закрытом гробу
15:03
Кумир молодежи не попала на самолет в Москве из-за новогодней суматохи
14:41
"Один мужик в спальне любит другого": Кравец о втянутом в гей-скандал Цискаридзе
14:07
"Алла – моя девочка!": Солнцев хочет отбить Пугачеву у Галкина
14:06
Подробности о состоянии больной коронавирусом Фрейндлих
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Полуголый Тарзан выставил интимное место на всеобщее обозрение
Лукашенко готовит условия капитуляции – политолог Калинкина
Лещенко и Ротару больше не нужны: "Голубой огонек" прошел мимо телезрителя
Путин поставил переговоры с Лукашенко "на паузу" из-за невыполненных обязательств – обозреватель Удафович
Разведенную Лолиту засняли во время нежностей с мужчиной на пляже
"Один мужик в спальне любит другого": Кравец о втянутом в гей-скандал Цискаридзе
Шоу-бизнес
Как тебе такое, Агата? Разлучница Карпович перестала скрывать чувства к Прилучному

Как тебе такое, Агата? Разлучница Карпович перестала скрывать чувства к Прилучному

Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
О разводе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стало известно зимой прошлого года, а в июне пара официально расторгла брак. Каково же было удивление поклонников, когда оказалось, что у актера уже есть новая пассия.
прочитано 1234 раза

Избранницей артиста оказалась звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович. По слухам, именно девушка стала причиной разрыва супружеской четы. Артисты вместе участвуют в антрепризных спектаклях, а теперь и живут вместе.

ПО ТЕМЕ

Прилучный променял Карпович на пышногрудую блондинку

"Снова начал встречаться": Любовный треугольник Прилучного набирает обороты

 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Влюбленные предпочитают не комментировать роман. Однако в среду 6 декабря Мирослава Карпович в личном блоге впервые опубликовала страстный снимок с Павлом Прилучным. На черно-белой фотографии артисты слились в объятиях, а их губы застыли в сантиметре друг от друга.

Судя по подписи, провокационным кадром актриса решила привлечь внимание к спектаклю, который они с партнером планируют отыграть на праздниках. Впрочем, не исключено, что Мирослава Карпович, которую называют разлучницей, таким образом хочет показать Агате Муцениеце, что у нее с Павлом Прилучным все хорошо.

Поклонники неоднозначно отреагировали на снимок. "Агата на много лучше чем ты! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы невероятные", "Какие красивые", "Кто-то захлебнется собственной слюной", "Шикарная пара", – написали в комментариях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 7 января 2021, 08:29 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Так он этой Карпович постоянно изменяет. И она это знает. Всё равно к нему липнет.
1

Популярные темы форума

Политика

Эксперт Дзермант раскрыл детали политической реформы в Белоруссии
Транзит власти Лукашенко намечен на 2022 год – обозреватель Лавриненко
Политик Корнеенко об оттягивании референдума в Белоруссии: Лукашенко опасается любого голосования
Сенатор Пушков: Лукашенко хотел быть в команде с Меркель, а "загнали" к Путину

Шоу-бизнес

Лещенко и Ротару больше не нужны: "Голубой огонек" прошел мимо телезрителя
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
Страшный недуг свалил с ног Леру Кудрявцеву
Звезда "Дома-2" осталась у разбитого корыта с дочерью после закрытия шоу

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Страшный недуг свалил с ног Леру Кудрявцеву

Телеведущая получила положительный тест на коронавирус
Шоу-бизнес

Скрывала 15 лет: Анна Плетнева обнародовала тайные фото дочери

Девочка стала копией звездной мамы
Шоу-бизнес

В жизни Шепелева произошло поворотное событие на новогодних праздниках

Ведущий счастлив в отношениях
Шоу-бизнес

Отощавшей Бузовой влепили смачную оплеуху

Артистка напугала внешним видом

Гороскоп

Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+