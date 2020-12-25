Прилучный променял Карпович на пышногрудую блондинку

По слухам, артист все еще живет вместе со новой пассией в съемном доме в Подмосковье, однако это не мешает ему хорошо проводить время с другими красотками. В Сети появилось видео, на котором актер запечатлен в компании пышногрудой блондинки.
Судя по всему, пара отдыхает в караоке. Девушка сидит на коленках у Павла Прилучного, то и дело поправляет зону декольте и обнимает артиста за шею. Бывший муж Агаты Муцениеце не стесняется камеры и с радостью позирует снимающему.
По некоторым данным, девушка, замеченная в компании актера, – его однокурсница. Неизвестно, какие именно отношения связывают старых знакомых, однако, судя по поведению блондинки, между ними нечто большее, чем просто дружба.
Поклонники переживают за Павла Прилучного. Они считают, что после развода с Агатой Муцениеце он пустился во все тяжкие. Уже несколько раз за полгода артист успел попасть в скандал. Например, в ноябре актера жестоко избили в Калининграде в клубе "Завод".
Бизнесмен Владимир Семенов заявил, что в ту злополучную ночь Павел Прилучный с друзьями явился в заведение в состоянии алкогольного опьянения и потребовал открыть зону единоборств на втором этаже. Когда предприниматель отказался, артист полез в драку, начал махать руками и один раз ударил Семенова в плечо. Тот в ответ влепил артисту кулаком в лицо.
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