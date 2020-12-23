"Снова начал встречаться": Любовный треугольник Прилучного набирает обороты

Причиной недомолвок стало увлечение Прилучного партнершей по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян. Коллеги артиста рассказали, что девушка не отходила от него с первых дней съемок. Уже тогда это насторожило Агату Муценице. "На съемках второй части "В клетке", Прилучный снова начал встречаться с Зепюр", – сообщили они прессе.
По словам коллег, Карпович знает об этом, но закрывает глаза на измены избранника. Павел Прилучный живет вместе с Мирославой, однако они часто ссорятся. "Вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице. Когда к Павлу приезжают погостить дети, Прилучный просит Карпович покинуть дом на это время", – поведали они. Актер любит проводить время с наследниками один.
Коллеги упомянули, что когда до звезды "Папиных дочек" начали доходить слухи о новом романе возлюбленного, их отношения накалились, но актриса не знает, что ей делать. "Увела Пашу из семьи, а ей это бумерангом вернулось", – отметили они.
Напомним, после развода звездной пары дети остались жить с матерью. Актер нежно относится к сыну и дочери, любит проводить с ними время и обижается, когда Тимофей и Мия забывают ему позвонить. Летом Павел Прилучный повез их в Крым, компанию семье неожиданно составила Мирослава Карпович. Агата Муцениеце ничего не знала о такой перспективе. Новые романы актер не комментирует.
Популярные темы форума
Конец
Россия
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
Дом 2
За что можно любить Россию?
Телеконференция
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Внучка вышла замуж за деда