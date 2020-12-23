"Снова начал встречаться": Любовный треугольник Прилучного набирает обороты

Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально завершили отношения летом 2019 года. Актриса обвинила бывшего супруга в рукоприкладстве, и случился большой скандал. Вскоре после инцидента появились слухи о новом романе артиста с Мирославой Карпович, которые подкреплялись большим количеством фактов. Однако и у этой пары наметился разлад.

Причиной недомолвок стало увлечение Прилучного партнершей по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян. Коллеги артиста рассказали, что девушка не отходила от него с первых дней съемок. Уже тогда это насторожило Агату Муценице. "На съемках второй части "В клетке", Прилучный снова начал встречаться с Зепюр", – сообщили они прессе.

По словам коллег, Карпович знает об этом, но закрывает глаза на измены избранника. Павел Прилучный живет вместе с Мирославой, однако они часто ссорятся. "Вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице. Когда к Павлу приезжают погостить дети, Прилучный просит Карпович покинуть дом на это время", – поведали они. Актер любит проводить время с наследниками один.

Коллеги упомянули, что когда до звезды "Папиных дочек" начали доходить слухи о новом романе возлюбленного, их отношения накалились, но актриса не знает, что ей делать. "Увела Пашу из семьи, а ей это бумерангом вернулось", – отметили они.

Напомним, после развода звездной пары дети остались жить с матерью. Актер нежно относится к сыну и дочери, любит проводить с ними время и обижается, когда Тимофей и Мия забывают ему позвонить. Летом Павел Прилучный повез их в Крым, компанию семье неожиданно составила Мирослава Карпович. Агата Муцениеце ничего не знала о такой перспективе. Новые романы актер не комментирует.









