"Как мужчину не жаль": Цымбалюк-Романовская поделилась воспоминанием о Джигарханяне

Виталина Цымбалюк-Романовская часто делится фотографиями с покойным бывшим супругом. На этот раз публикация умилила всех.

Пианистка посвятила пост памяти покойного актера Армена Джигарханяна, который несколько лет был ее мужем. Многие отмечают, что артистка пытается доказать себе и всем, что они были счастливы вместе. Однако поклонники считают, что все и правда было по-настоящему.

"Эту фотографию мы очень любили. Публикую здесь ещё один из любимых анекдотов Армена Джигарханяна. "Парикмахер Рабинович повесился и оставил предсмертную записку: "Всех не переброешь"." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – подписала она. На фото пара смеется, скривив лица, оба выглядят очень довольными.

Поклонники тут же принялись поддерживать пианистку. "Я думаю не просто было жить со старым мужчиной. Он и его окружение поступили подло. Его жаль как человека. Как мужчину не жаль", "Прошлое не вычеркните из памяти. Главное, какое оно. Это и есть кость в горле у кого то", – писали они.

"Вы подарили Армену несколько лет жизни счастья, любви, общения", "Какие вы здесь счастливые и красивые оба! Два артиста!И с чувством юмора !Вы прожили с А. Б. долгую и, по всему видно, очень счастливую жизнь. Иначе такой сильный, могущественный, авторитетный Талантище ушёл бы от Вас очень быстро. Что его могло удерживать? Только Ваша нежность, забота, внимание, общие интересы. Ваша любовь!" – доказывали пользователи.

Многие подписчики также призвали Виталину прекратить ходить на шоу: "Не растрачивайте свою энергию на людишек, которые пытаются изобразить из себя то, чего они не смогли завоевать в жизни! Ведь в профессии нужно вкалывать, а не изрыгать пару-тройку грязных фраз под аплодисменты".

