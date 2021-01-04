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"Как мужчину не жаль": Цымбалюк-Романовская поделилась воспоминанием о Джигарханяне
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"Как мужчину не жаль": Цымбалюк-Романовская поделилась воспоминанием о Джигарханяне

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виталина Цымбалюк-Романовская часто делится фотографиями с покойным бывшим супругом. На этот раз публикация умилила всех.
прочитано 1566 раз

Пианистка посвятила пост памяти покойного актера Армена Джигарханяна, который несколько лет был ее мужем. Многие отмечают, что артистка пытается доказать себе и всем, что они были счастливы вместе. Однако поклонники считают, что все и правда было по-настоящему.

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"Эту фотографию мы очень любили. Публикую здесь ещё один из любимых анекдотов Армена Джигарханяна. "Парикмахер Рабинович повесился и оставил предсмертную записку: "Всех не переброешь"." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – подписала она. На фото пара смеется, скривив лица, оба выглядят очень довольными.

Поклонники тут же принялись поддерживать пианистку. "Я думаю не просто было жить со старым мужчиной. Он и его окружение поступили подло. Его жаль как человека. Как мужчину не жаль", "Прошлое не вычеркните из памяти. Главное, какое оно. Это и есть кость в горле у кого то", – писали они.

"Вы подарили Армену несколько лет жизни счастья, любви, общения", "Какие вы здесь счастливые и красивые оба! Два артиста!И с чувством юмора !Вы прожили с А. Б. долгую и, по всему видно, очень счастливую жизнь. Иначе такой сильный, могущественный, авторитетный Талантище ушёл бы от Вас очень быстро. Что его могло удерживать? Только Ваша нежность, забота, внимание, общие интересы. Ваша любовь!" – доказывали пользователи.

Многие подписчики также призвали Виталину прекратить ходить на шоу: "Не растрачивайте свою энергию на людишек, которые пытаются изобразить из себя то, чего они не смогли завоевать в жизни! Ведь в профессии нужно вкалывать, а не изрыгать пару-тройку грязных фраз под аплодисменты".

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Автор: 4 января 2021, 17:56 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Мара
Ответить
А лживость и двуличие вообще национальная черта. И как россияне еще этого не поняли?
Гость
Ответить
Сколько можно пиарить мерзкую моль, хохляндскую аферистку и мошенницу? Без году неделю замужем побывала, до нитки обобрала и теперь зарабатывает на его имени. Прискорбео это.
Гость
Ответить
Как мужчину не жаль: "Цымбалюк-Романовская поделилась воспоминанием о вонючем и никчемном, старом и тупом армяне!".
Мара
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Такое впечатление, что в российсих СМИ и шоу-бизе создалась хохловская пятая колонна, присланная сюда, чтобы разрушить наши российские ценности, понятия о добре и зле, издеваться и обкрадывать наших заслуженных уважаемых людей..
И ведь какие уроды, что Цы, что Бик, что Моцырь и прочие гастарбайтеры из этого региона. Наглые, бесстыдные, безжалостные и патоологически жадные. У себя в ридной окраине не котируются, <цензура> там все такие, там эти выходки не прокатят. А здесь раздолье, <цензура> большинство россиян, особенно москвичи, к сожалению, очень доверчивы. Доколе?!
Гость
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Если ты, Цы, хочешь показать, что ты его любила, то возникают следующие вопросы. Ты сказала, что он для тебя умер.Сказала, когда АБД был жив.Сказала, что, мол, тут же перестала любить, как назвал тебя воровкой. Далее.Так это ты от любви поливала его грязью 3 года? А сейчас что, очухалась, да- выгоднее казаться его женщиной? А какого чёрта смухлевала с его имуществом? За его спиной проделав эту махинацию, под руководством брата юриста из киева? Отделяй мух от навозной кучи.Муха-это ты. А навозная куча-это то, чем ты навредила пожлому человеку.
Гость
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когда вы уже прекратите этот п......ж? Сколько можно вам, работникам пера, позориться и быть в <цензура>? Переключиться на что то другое мозгов не хватает?
Правда
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Цимбалюк-враг России!А вы,Дни, ее пиарите!!?...Забыли,как она кувыркалась с Шаляпиным в ванной и на кроватке?
Гостья с мнением
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Гость
Артистка какого жанра, эта дыра?
Инновационного. Маэстра по бессмысленному избиению фортепианных клавиш и травести-вокалистка (это когда перезрелая женщина поет голосом мальчика-подростка, причем отнюдь не Робертино Лоретти). Целевая аудитория - извращенцы и люди, лишенные музыкального слуха (у людей с музыкальным слухом от ее "игры и пения" уши в трубочку свернутся).
Гость
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А где физиономия аферистки со злым крокодильным оскалом??? Вот там ее настоящая суть . Готовая жрать и уничтожать своими страшными желтыми зубищами! Сцы, не подавись!
Гость
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Артистка какого жанра, эта дыра?
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