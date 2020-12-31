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Кричал с утра до ночи: вскрылись шокирующие подробности последних дней Джигарханяна

Кричал с утра до ночи: вскрылись шокирующие подробности последних дней Джигарханяна

Армен Джигарханян. Фото:Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
14 ноября скончался Армен Джигарханян. Казалось бы, прошло много времени, но скандалы вокруг ухода актера продолжаются по сей день. На этот раз заговорили врачи.
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После смерти бывшего супруга Виталина Цымбалюк-Романовская получила неожиданное сообщение в "Инстаграм". Долгое время всем казалось, что артисту было хорошо с Татьяной Власовой, он был счастлив. Однако медицинский работник той больницы, в которой скончался Армен Борисович, придерживается совершенно другого мнения.

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Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Врач рассказала, что Джигарханян поступил к ним в крайне тяжелом состоянии: он не понимал кто он, как его зовут и думал, что сейчас 1987 год. Навещать пациента никто не запрещал, но ни родственники, ни близкие не приходили.

Интересно, что специалист утверждает, что не знает Татьяну Власову. Ранее жена актера говорила о том, что вернулась из Америки в Россию, чтобы быть рядом с мужем. "Армен Борисович в течение трех лет периодически находился у нас на лечении, и мы ни разу не видели Татьяну Власову. Армен Борисович в последний раз поступил к нам 14 октября", – рассказала она.

Оказалось, Джигарханян совсем не мог ходить. "Он поступил к нам в очень запущенном состоянии: небритым, немытым, нестриженым. Мы корки запекшиеся на теле у него никак не могли размочить", – поделился страшными деталями врач. Он рассказал, что в этом случае пролежни – исключительно следствие плохого ухода.

Журналисты вспомнили, что Артур Согомонян, который называл себя другом Джигарханяна, говорил, что у звезды все хорошо, так как за ним присматривает сиделка. "Сиделка отсутствовала полгода. В феврале она уехала на Украину, и началась пандемия. Вернуться в Москву она не смогла и появилась только в начале ноября", – рассказал медицинский работник. Когда женщина вернулась, она была поражена и сказала сотрудникам, что дома Джигарханяну никто не готовил. Он весил 67 килограммов, его даже тяжело было узнать.

После отъезда сиделки артиста перестали лечить. "Было понятно, что, скорее всего, Армен Борисович от нас уже не выпишется домой. Есть такой момент в болезни, когда точка невозврата пройдена. Если бы привезли раньше, он еще пожил бы", – сообщила врач.

Также работница опровергла информацию Татьяны Власовой о том, что она спала с мужем на одной кровати. "Невозможно хотя бы потому, что он кричал с двенадцати ночи до шести утра каждые пятнадцать минут. Потом, от него дурно пахло, у него стоял мочевой катетер. Он очень мучился", – рассказала она. Актер ни на кого не реагировал.

"Звонить Татьяне Сергеевне за несколько часов до смерти он не мог, потому что последние дни он уже не ел, не пил, а все время спал. Было понятно, что скоро всё кончится", – отметила она. После смерти актера врач спросила у сиделки, как дела у жены звезды. Она ответила, что, когда уходила, Татьяна Власова только проснулась. "Узнав, что Армен Борисович умер, проворчала, почему ее раньше не разбудили и не сказали об этом. И всё. Она не приехала", – раскрыла тяжелые подробности работница.

Врач поделилась, что Армен Борисович постоянно звал только маму и Виталину. Она не знала, кто такая Виталина, но затем прочитала в интернете и написала ей в "Инстаграм". Один раз он сказал ей: "Знаешь, я никому не нужен. Я всю жизнь играл и жизнь свою проиграл".

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Автор: 31 декабря 2020, 08:49 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Лучшие роли Армена Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Опять заказная статья! Фамилия, имя, отчество медсестры, которая это прокомментировала!!!
Так не зря ж редакция КП подстраховалась и Корнееву наряду с другой журналисткой в авторы опуса поставила. Если что - будет отвечать дама в пеликаньими мешками во все мурло. С скорее всего брехня или наняли какую-нибудь по уши закредитованную, в нищете прозябающую и формально имеющую отношение к больнице. Медсестру немного жаль, когда та поймет, во что вляпалась. Витальку Цымбалюк - ни капли. У нее уже не первый уголовный приговор за 3 года и все на грабли лезет.
Гость
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Гость
Опять заказная статья! Фамилия, имя, отчество медсестры, которая это прокомментировала!!!
Эта котовасия всю ночь была. С Комсомольской правды началось, где в статье под авторством Кореневой эти россказни анонимной медсестры опубликованы. С обещанием раскрыть источник если что. Почему сразу не раскрыли, а опубликовали в виде анонимных сплетен? Видимо, чушь от анонимной сиделки не проканала, Коренева с Цымбалюк переобулись в прыжке и решили врать от имени некой анонимной медсестры. Приговор по 128.1 УК РФ (клевета) рискуют огрести втроем (Цымбалюк, Коренева и медсестра, если таковая есть в природе), а "группой лиц" пойдет как отягчающее.
Гость
Ответить
Опять заказная статья! Фамилия, имя, отчество медсестры, которая это прокомментировала!!!
1

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