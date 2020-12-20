"Это ваша дочь!?": редкий снимок Цымбалюк-Романовской с наследницей вызвал у народа недоумение

Известно, что 42-летняя пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не имеет детей. Несмотря на этот факт, экс-супруга Армена Джигарханяна обзавелась наследницей.

В инстаграм-аккаунте Виталины Цымбалюк-Романовской появился снимок с 10-летней Дарьей Нестеренко. Пианистка считает эту девочку своей творческой наследницей. По мнению пианистки, Даша отлично владеет музыкальным инструментом. "С моей младшей очаровательной коллегой", – написала она под снимком.

Виталина и Даша запечатлены в уютных костюмах мандаринового цвета. Из-за идентичных нарядов они выглядят как мама и дочь. Впрочем, одна из поклонниц блондинки так и поняла, поэтому решила спросить: "Это ваша дочка?". На что пианистка коротко ответила: "Почти".

Другие подписчики удивились, что к 42 годам пианистка не обзавелась собственными детьми. Будучи возлюбленной Армена Джигарханяна, Виталина, как ни странно, не думала о беременности. При этом пианистка была бы рада, если бы такое произошло.

Напомним, несколько месяцев назад Виталина Цымбалюк-Романовская в подробностях рассказала корреспонденту "Дни.ру" об интимных отношениях с Арменом Джигарханяном. Например, пианистка не стала скрывать, что занималась сексом с актером без контрацептивов.