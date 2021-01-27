Голая и потная: обнаженная Андреева произвела фурор

Екатерине Андреевой 59 лет, однако ей удалось сохранить такую форму, что позавидовать могут и многие 30-и летние коллеги. Одно из любимых развлечений ведущей – классическое посещение русской бани.



Недавно звезда вернулась из Республики Хакасия. Там она отдыхала в горном отеле и радовала пользователей фотографиями из ледяной купели. На кадрах она совершенно спокойно сидит в воде в ушанке, а вокруг только лед и снег.

На этом Екатерина не остановилась и продолжила традицию, вернувшись в столицу. Накануне вечером ведущая рассказала, что теперь ей удалось попариться вениками с пихтой и эвкалиптом. После она пила горячий чай с вареньем из шишек.

На фотографии обнаженная звезда после процедур лежит среди хвойных веток с мокрыми волосами. "Раи?, а стресс так и не успел зацепиться, хотя после эфирнои? недели это вполне обычное состояние" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – написала она под фото. "И пар, и веники из пихты и эвкалипта, донник в носик, греи?пфрут на все остальное и чан с ароматнои? водои?, и сеновал, и чаи с вареньем из шишек – все пошло на пользу, а голова после бани такая ясная, что никакая мерзость к тебе не сможет прицепиться, как бы она не хотела этого", – поделилась Екатерина Андреева секретом здоровья и бодрости.

Фотография произвела настоящий фурор. Восхищенные поклонники тут же принялись осыпать ведущую комплиментами: "Вы очень красивая женщина", "Лесная фея", "Ну, нимфа же, лесная нимфа", "Ах, Вы такая настоящая, Катенька", "Мой кумир самая красивая", "Фея чистоты", "Потненькая, но роскошная такая", "Как русалочка", – комментировали пользователи.

