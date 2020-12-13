Ссылка в Тайгу: телеведущая Первого канала встретит новый год в лесу

Екатерина Андреева призналась, что никогда не любила помпезные светские вечера. Журналистка задумывалась о семейном застолье и уютном вечере дома, но позже ей в голову пришла гениальная идея.
Теперь звезда Первого канала вместе с группой таких же энтузиастов "рванет" в Сибирь. По словам Андреевой, подобная вылазка подходит только тем, кто не поддается панике.
"В этом году предлагается фланировать в вечерних платьях между комнатами? Мне эта идея не близка. Лучше отправимся покорять на снегоходе заброшенный золотой прииск в тайге, прыгать с вертолета на лыжах на склон горы и гонять на хасках", – откровенно заявила телеведущая.
Екатерина подметила, что раньше в Сибирь ссылали, а теперь добровольно возят туда туристов. Правда, не каждый готов к такому экстремальному путешествию. Ведущая пригласила всех желающих в виртуальный тур. Остается только гадать, кто же вступит в ряды сибирской команды Андреевой.
Напомним, что в свои 58 лет телеведущая поражает зрителей молодостью и нескончаемой энергией. Екатерина не скрывает секретов красоты и часто рассказывает о них в личном блоге "Инстаграм". Она часто прибегает к уходовым процедурам и старается не перегружать и без того уставшую от постоянного грима кожу.
Популярные темы форума
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Отвратительное
Когда хохлы кастрюли снимут?
Залетела!!!
Изменила будущему супругу
Если мужчина добрый
Помогите. Подскажите, как нейтрализовать собак? Может догхантеры есть? А если нет, подскажите препарат, чтобы быстро и безболезненно.
Путин не вор