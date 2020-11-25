Без грима: Екатерина Андреева с зеленью под глазами удивила зрителей

58-летняя телеведущая Екатерина Андреева поражает зрителей своей молодостью. Кажется, она не меняется много лет. Ведущая не скрывает секретов красоты и часто рассказывает о них в своих соцсетях. На этот раз она удивила фанатов.

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