"Я на дне": почему Собчак отказалась от алкоголя

Никита Ефремов в беседе с Ксенией Собчак признался, что в юности употреблял алкогольные напитки в больших количествах. Однако он вовремя одумался. Актер справился с алкогольной зависимостью, чего не смог сделать его отец.
Собчак тоже вспомнила, как проводила время за распитием спиртного. У телеведущей не было серьезных проблем с алкоголем, поэтому легко отказалась от него. Блондинка сделала это после того, как ее не пустили в один из столичных ресторанов.
Ксения рассказала, как однажды после ночных вечеринок пришла в заведение "Пушкин". Знаменитая телеведущая явилась в ресторан в шесть утра. По словам Собчак, ее выпроваживали как бомжа. "В этот момент я понимаю – я на дне", – не забывает журналистка.
Напомним, в этом же выпуске ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" Ксения призналась, что шокирована сходством с собственной матерью. Телеведущая была более близка с отцом Анатолием Александровичем, нежели с родительницей Людмилой Нарусовой. Однако с возрастом журналистка начала замечать в себе мамины черты характера.
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