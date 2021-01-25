Собчак в ужасе от сходства с собственной матерью: Прорастает во мне

Ксения Собчак взяла интервью к Никиты Ефремова, который впервые высказался о смертельном ДТП, виновником которого стал его отец. Молодой человек уже много лет занимается с психотерапевтом, и именно специалист помог ему пережить трагедию с родителем.

В рамках программы и артист, и ведущая побеседовали с психологом. Конечно же, не обошлось без обсуждения родителей и детства. Как отметила звезда, у нее всегда были близкие отношения с Анатолием Собчаком, а вот с Людмилой Нарусовой приходилось сложно. "Но поведенческая модель, конечно, скорее, моей мамы, которая так отвоевывала", – заявила артистка.

Правда, с возрастом Ксения Собчак начала все больше замечать в себе маминых черт. "Она прорастает во мне чем дальше, тем больше. Это вообще ужас. Это мое главное наказание: видеть в себе то, что ты всегда не любил в своих родителях", – призналась знаменитость.

При этом артистка считает, что папа лучше, чем мама, потому что отец был большой личностью. "Он понимал, не давил, дал развиться. Но, с другой стороны, может быть, мама своим подавлением дала больше. Я знаю, что очень многое во мне выросло сквозь асфальт и сделало очень сильной", – говорит Ксения Собчак.

Напомним, в интервью Никита Ефремов впервые высказался об аварии, виновником которой стал его отец. Артист отметил, что после новости о случившимся тут же позвонил своему психотерапевту, специалист помог молодому человеку справиться со стрессом. По словам актера, для него было важно продолжать любить отца, несмотря ни на что.