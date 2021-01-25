Сломленный Ефремов решил покончить с собой

Никита Ефремов дал первое большое интервью после трагедии, которая случилась с его отцом летом прошлого года. Молодой человек рассказал, что в какой-то момент его жизнь пошла под откос, и он даже предпринял попытку покончить с собой.

Как отметил артист, он не видит особой связи между семьей и своей "сломленностью". Гость Ксении Собчак уверен, что здоровых людей в принципе не существует, каждый в той или иной степени "надломлен". В одном из интервью дочь Михаила Ефремова Анна Мария заявила, что хотела бы покончить жизнь самоубийством. Как оказалось, у Никиты тоже были такие мысли и даже попытки.

"У меня появилась готовность сделать это. Некая холодная готовность, даже не показушная. Привело меня к этому какая-то тотальная обесценка того, что я живу", – признался актер. По словам артиста, он не жалеет о том времени, так как сейчас понимает: значит, ему нужно было пройти через ту боль и то отчаяние.

Как отметил Никита Ефремов, для него самое страшное в такой ситуации – невозможность обратиться за помощью. По словам актера, в тот момент он не обсуждал свои чувства ни с матерью, ни с отцом.

"В моей жизни начали происходить изменения только тогда, когда я понял, что мне нужна помощь. Что у меня нет сил справиться с проблемами одному", – подчеркнул актер.

Ранее в беседе с Ксенией Собчак Никита Ефремов рассказал, что в юности сильно увлекался спиртными напитками и даже запрещенными веществами. Однажды молодой актер сорвал съемки, явившись на площадку в нетрезвом виде.