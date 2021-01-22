"Бежит крыса в лето": россияне затравили Собчак за черную икру в личном самолете

Тогда в своем "Инстаграм" журналистка опубликовала фотографию, сделанную на борту самолета. На фото она задумчиво смотрит в окно и держит в руке бутерброд с черной икрой, а рядом стоит бокал шампанского. Ксения не стала краситься, а ее волосы были слегка небрежно растрепанны. При этом на руках дивы красовалось большое количество люксовых украшений.
Журналисты выяснили, что на ее запястье – несколько браслетов Love от Картье из белого, желтого и розового золота с бриллиантами, стоимость которых варьируется от 550 тысяч до пяти миллионов рублей за каждый. На пальце надето кольцо французского ювелирного дома Van cleef & arpels с бриллиантами, которое стоит практически два миллиона рублей."Лечу туда где лето, Передаю приветы". Стихи – подражание Шнурову", – подписала публикацию Собчак. Через какое-то время поклонники в очередной раз накинулись на нее с вопросами о ситуации с Алексеем Навальным. Затем история набрала новые обороты.
Сперва пользовательница открыто спросила у Ксении Собчак, откуда у нее столько денег и предположила, что пора организовывать расследование. Звезда иронично ответила: "Почитайте Форбс. Рекламные контракты и корпоративы приносят хорошую прибыль". Затем на журналистку набросились и другие комментаторы. Ее обвинили в выставлении всего на показ, а также в том, что она просто не может думать о людях, наслаждаясь такой шикарной жизнью.
"Мда, надо больше украшений" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Личный самолет, черная икра, возможность провести зиму в летней стране....Люди, вы реально думаете, что она думает о вас ? Только о себе и своём благополучии!", "Ксения! Вы пьяны или без макияжа", "Одного не понимаю, нафига столько колец и браслетов на одной руке? Чтобы их не украли, пока хозяйки нет?!", "Суровое отражение нашей реальности", "Ох, Ксения, плохая вы актриса... Ну сказали бы честно – на кой мне это все?", "Спасибо, что отвернулись от камеры, не готова вас видеть", "Бежит крыса в лето", – не успокаивались они.
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