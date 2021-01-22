"Бежит крыса в лето": россияне затравили Собчак за черную икру в личном самолете

Новогодние каникулы Ксении Собчак прошли в Санкт-Петербурге. Гуляя по Финскому заливу вместе с семьей, она шутила о том, что это – "Мальдивы патриотов". Спустя пару недель она, видимо, решила не изменять предпочтениям и отправилась в настоящее тропическое государство.

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