"Это личное дело Ольги": Манукян пустил на самотек скандал с Бузовой

В настоящий момент Давид Манукян увлечен подготовкой к шоу "Танцы со звездами". 27-летний блогер репетирует танцевальные номера вместе с 23-летней очаровательной блондинкой Дарьей Палей и, кажется, совершенно не обращает внимания на скандал с Ольгой Бузовой.
Публичных комментариев от Давида на тему расставания с телеведущей поклонники не дождутся, заявила его помощница Анна. "Это личное дело Ольги. <...> Пусть все идет, как идет", – сказала пиарщица. Кроме того, по ее словам, Манукян не знает о резких высказываниях своей матери в адрес Бузовой.
Напомним, родительница Давида не сдержалась, когда поклонники телеведущей начали критиковать и обвинять его. Женщина, желая защитить сына, назвала Ольгу шлюхой и алкоголичкой. Спустя некоторое время мать блогера удалила свои комментарии.
Ранее о расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна высказалась обозревательница Лена Миро. По ее мнению, телеведущая устроила скандал, чтобы привлечь внимание. Мол, про поп-диву начали все забывать, поэтому она решила сделать ход конем.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
Стала встречаться с бездомным
Взяли племянника на воспитание.
Битва мегер
А вы страдаете авторитаризмом?
Со мной флиртует женатый
Ната и Мишель когда успокоятся?
Новым девам сюда
Я люблю хачей!