"Этого не стоило делать": Тарасов прокомментировал расставание Бузовой с возлюбленным

Боец ММА и спортивный блогер Артем Тарасов поддержал Ольгу Бузову после новостей о ее разрыве с рэпером Давой – Давидом Манукяном. При этом он заявил, что поющей ведущей не стоило выносить проблемы в отношениях на суд общественности.



прочитано 852 раза