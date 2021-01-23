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"Этого не стоило делать": Тарасов прокомментировал расставание Бузовой с возлюбленным

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Боец ММА и спортивный блогер Артем Тарасов поддержал Ольгу Бузову после новостей о ее разрыве с рэпером Давой – Давидом Манукяном. При этом он заявил, что поющей ведущей не стоило выносить проблемы в отношениях на суд общественности.
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Спортсмен пожелал Ольге Бузовой счастья и посоветовал не расстраиваться. Он констатировал, что такое бывает, когда люди ругаются, происходит всплеск эмоций.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Начинают делать глупости, и выпады с обеих сторон начинаются. Это сделано на эмоциях, думаю, потом они поймут, что этого не стоило делать", – цитирует Тарасова Пятый канал. Боец ММА отметил, что лично знаком с избранником телеведущей и считает его "нормальным" парнем.

По словам Тарасова, даже если в паре и были какие-то конфликты, то они должны оставаться внутри. Также он констатировал, что медийные люди любят вываливать все сразу напоказ. Блогер уверен, что у звезды "Дома-2" были на то веские причины. Но судить о них он не станет.

Напомним, 35-летняя теледива объявила о разрыве с 27-летним блогером после празднования своего дня рождения. Певица призналась, что тяжело переживает из-за этого решения. Стоит отметить, что Ольга Бузова сначала дала понять, что артист совершил неприемлемый для нее поступок. Кроме того, телезвезда попросила при ней больше не упоминать Давида Манукяна. Оказалось, причин для расставания с избранником у знаменитости оказалось много.

Так, в своем микроблоге Ольга Бузова обнародовала переписку с возлюбленным, в которой обвиняет его в рукоприкладстве и неверности. Кроме того, по словам телеведущей, избранник постоянно ее оскорблял.

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Автор: 23 января 2021, 05:58 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

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