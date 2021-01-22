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Шоу-бизнес

"Оленьку заставили вываливать грязь": заявившую о ссоре с любовником Бузову разоблачили

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Скандальный блогер Лена Миро считает, что Ольга Бузова устроила спектакль с расставанием с Давидом Манукян рахи хайпа. По ее мнению, певицу начали забывать, и она решила сделать ход конем, чтобы привлечь внимание публики.
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Лена Миро отметила, что Ольге Бузовой не хватает артистизма: мол, ведущая неправдоподобно изображает горе, тоску и печаль. Светская обозревательница обратила внимание на то, что именно в день 35-летнего юбилея певица объявила о расставании с рэпером Давой.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Блогер полагает, что Давида Манукяна с Ольгой Бузовой связывали чисто деловые отношения. "В этом уверены все, а потому Оленьку заставили вываливать грязь", – заявила Лена Миро.

Она считает, что с поющей ведущей все понятно: публичную трансляцию "Дома-2" закрыли, а саму Ольгу Бузову "уже все забыли", а значит, нужно хайпануть, "чтобы собрать публику на концерт в коровнике Пензенской области".

Блогер задалась вопросом: зачем это все это Давиду Манукяну? Миро предположила, что для него публичные обвинения Ольги Бузовой в измене – бальзам на душу, а не пятно на репутации. "Фанатки же ждут, что и на них завалится исполнитель", – считает блогер. Лена Миро уверена, что к расставанию с возлюбленным у Ольги Бузовой уже записан очередной музыкальный шедевр.

Напомним, 35-летняя теледива объявила о разрыве с 27-летним блогером после празднования своего дня рождения. Певица призналась, что тяжело переживает из-за этого решения. Ольга Бузова заявила, что артист поднимал на нее руку, изменял и постоянно оскорблял ее.

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Автор: 22 января 2021, 21:06 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
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Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Как же надоело это ничтожество!
TOMOC
Ответить
aaaa BOT OHO KAK...а мы тут с утра на бутылке водки гадаем все. ящик закончили за зря
1

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