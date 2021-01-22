Звезда "Дома-2" рассказала про секс Манукяна и его партнерши по танцам

Блогер Давид Манукян участвует в проекте "России 1" "Танцы со звездами" в паре с чемпионкой мира и Европы Дарьей Палей. На паркете пара смотрится очень страстно и гармонично. Возможно именно это стало причиной разрыва между Ольгой Бузовой и Давой.

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