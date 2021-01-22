Звезда "Дома-2" рассказала про секс Манукяна и его партнерши по танцам

Бывшая звезда телепроекта "Дом-2" Степан Меньщиков поделился в комментарии "Дни.ру" своим мнением на тему расставания его бывшей коллеги по шоу Ольги Бузовой и блогера Давила Манукяна. По его словам, все могло произойти из-за банальной ревности.
Ольга Бузова могла разозлиться из-за страстных танцев Давида Манукяна с его партнершей Дарьей Палей. Ведь Дава, как человек, в прошлом профессионально занимавшийся бально-спортивными танцами, знает, что зрителю надо показать огонь, и танцы – это секс на паркете. Однако Степан не теряет надежды на то, что Ольга и Давид воссоединятся.
"Это любовь. Ничего страшного. Милые бранятся только тешатся. Они еще будут вместе, это не конец отношений. Пусть попереживает и возьмет себя в руки. Она свое поражение перевернет в свою пользу. Все друг друга используют. Это то же самое, что стакан наполовину полон или наполовину пуст. Все люди используют друг друга, надо нормально к этому относиться. Естественно, она ревнует. Вон как он зажигательно танцует с девочкой то! Танец – это скрытая форма эротизма. Завуалированная. Динамика, музыка", – рассказал Степан Меньщиков в беседе с "Дни.ру".
Напомним, ранее Ольга Бузова опубликовала в разделе "Сторис" своего "Инстаграм" странное видео, на кадрах которого она, похоже, была пьяна. Певица рассказала, что заблокировала своего возлюбленного Давида Манукяна и посоветовала ее поклонникам сделать то же самое.
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