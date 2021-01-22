"Пошла отсюда!": объявившая о расставании Бузова сорвалась на мат

Ольга Бузова вновь привлекает к себе внимание драмой в личной жизни. Общественность обсуждает расставание 35-летней телеведущей с 27-летнием блогером Давидом Манукяном. Раздавленная чередой неприятностей поп-дива не может держать себя в руках.

Ольга Бузова сообщила о расставании с Давидом Манукяном, сделав публикацию в "Инстаграм". По словам телеведущей, парень творил страшные вещи. Позже она добавила: блогер изменял и поднимал на нее руку.

Певица попросила поклонников больше не задавать вопросы, связанные с ее расставанием. Она надеется, что фанаты помогут ей выжить в столь сложное время. Телеведущая переживает за борющуюся с раком бабушку, а также за сестру, которая в прошлом году перенесла инсульт.

Интернет-пользователи, которые внимательно следили за публикациями Ольги в день рождения, выразили недоумение. Они заметили, что сестра Бузовой якобы употребляла алкогольный напиток на торжестве. "С инсультом не бухают вино!", – заметил подписчик.

"Пошла на *** отсюда с такими словами. Ни я, ни сестра, ни папа не пьют сейчас! Ублюдина!, – нецензурно ответила Ольга на комментарий, не сдерживая эмоций.

Вышла из себя и мама Давида Манукяна. Женщина заступается за сына, которого, по ее мнению, оклеветали. Беседуя с интернет-пользователями, она назвала Ольгу Бузову шлюхой и алкоголичкой.