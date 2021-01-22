Измены и насилие: грязные подробности расставания Бузовой и Манукяна

О расставании Ольги Бузовой и Давида Манукян стало известно в пятницу утром, 22 января. 35-летняя телеведущая рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что до сих пор испытывает чувства к 27-летнему блогеру. Однако телеведущая больше не может с ним встречаться.
Спустя некоторое время Бузова разместила в "Сторис" видео, записанное, предположительно, в нетрезвом виде. Телеведущая сообщила, что заблокировала Давида в "Инстаграм". Она надеется, что поклонники сделают то же самое. "Да, и так бывает", – сказала Ольга.
После этого телеведущая разместила скриншот переписки, вероятно, с Манукяном. "Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь", – написала Ольга экс-возлюбленному, грозясь рассказать об этом его матери. Также поп-дива намекнула, что бывший избранник ей изменял.
Напомним, на днях Ольга Бузова отметила 35-летие. Давид Манукян опоздал на торжество, организованное для телеведущей. Гости стали свидетелями ссоры телеведущей и блогера. Произошедшее попало на видео.
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