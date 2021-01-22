"Конченая ***": мать Манукяна назвала Бузову алкоголичкой после громкого скандала

О том, что Ольга Бузова и Давид Манукян расстались, общественность узнала в пятницу, 22 января. И если блогер пока не делает никаких заявлений, телеведущая охотно жалуется на экс-возлюбленного. Шоувумен рассказала, что бойфренд поднимал на нее руку и изменял.
Также Ольга сняла для поклонников видео, предположительно, в нетрезвом виде. Телеведущая сообщила, что заблокировала Давида в "Инстаграм". Она надеется, что фанаты сделают то же самое.
Интернет-пользователи переметнулись в инстаграм-аккаунт матери Манукяна. Они стали упрекать женщину в том, что та родила и воспитала "слабого зверя, который поднимал руку на девчонку". Анна яростно заступается за сына. "И [Дмитрий] Тарасов бил!", – намекнула женщина на то, что Ольга постоянно лжет.
Вышедшая из себя мать Давида не смогла держать себя в руках, читая крайне нелестные отзывы о сыне. "Она (Бузова – Прим.ред.) конченая шлюха, алкоголичка", – ответила Анна интернет-пользователю, который призвал ее остановить жестокого Давида.
Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян расстались после ссоры, которая произошла на торжестве по случаю 35-летия телеведущей. На появившихся в Сети кадрах видно, как поп-дива толкнула блогера в грудь после эмоциональной беседы.
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