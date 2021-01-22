"Нас больше нет": Бузова и Манукян расстались

О том, что Ольга Бузова и Давид Манукян расстались, поклонники узнали в инстаграм-аккаунте телеведущей. Поп-дива, на днях отметившая 35-летие, сообщила, что вновь стала свободной девушкой. Она отметила, что "человек творит страшные и непонятные вещи".
Также Бузова попросила фанатов не задавать ей вопросов, связанных с расставанием. Знаменитость лишь надеется, что поклонники помогут ей выжить в непростое время. В настоящий момент Ольга переживает за сестру, которая недавно перенесла инсульт, а также за бабушку, борющуюся с раком.
Бузова призналась, что благодарна Манукяну за счастливые моменты. Она до сих пор испытывает чувства к парню. Однако телеведущая больше не может с ним встречаться из-за какого-то но.
"Нас больше нет. <...> Я любила и люблю. Но! Но – это но, я не могу сказать из уважения к своеи? любви", – написала она.
Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян поссорились, когда телеведущая отмечала день рождения. В Сети появилось видео, как она толкнула парня в грудь. Из-за произошедшего часть поклонников отвернулась от брюнетки. Многие встали на сторону расстроенного блогера.
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