Толкнула в грудь: День рождения Бузовой обернулся скандалом с возлюбленным

Ольга Бузова пригласила на мероприятие свою сестру Анну, отношения с которой у артистки теперь очень близкие. Также приехал отец дивы, а вот мама присутствовать не смогла. Звезда не обнародовала причину отсутствия родительницы, но многие предполагают, что она осталась с заболевшей бабушкой Ольги, о плохом самочувствии которой стало известно с утра.
Певица получила огромное количество подарков в заветных пакетах из "ЦУМа". СМИ подсчитали, что в сумме она получила презентов на миллион рублей. Развлекал гостей фокусник, для звезды испекли роскошный пирог с большой короной и ее фотографиями. Однако, когда именинница задувала свечи, на празднике не было лишь одного человека – ее возлюбленного Давида Манукян. Сообщается, что он пришел позже всех и ушел раньше положенного. По слухам, причиной стал конфликт пары, произошедший на глазах у изумленной публики.
В конце праздника Ольга Бузова предложила всем пойти посмотреть салют, устроенный в ее честь. Гости, снимавшие яркий момент, засняли и другой, не менее интригующий. На видео звезда стоит около избранника и что-то говорит ему, а затем резко толкает его в грудь и убегает радоваться происходящему. Манукян отошел в сторону и очевидно был задет поведением Ольги. После он выложил единственное видео с праздника, на котором выглядел печальным и загруженным.
Поклонники тут же предположили, что причина конфликта может крыться в партнерше Давида Дарье Палей. Пара вместе участвует в шоу "Танцы со звездами", и, говорят, Ольга Бузова не довольна этим фактом.
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