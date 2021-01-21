Толкнула в грудь: День рождения Бузовой обернулся скандалом с возлюбленным

Накануне звезда устроила яркую вечеринку в свою честь. Банкет прошел в одном из крупных столичных ресторанов. На празднике присутствовали только самые близкие, от крупного торжества ведущая отказалась. Однако, как оказалось, даже небольшое мероприятие не обошлось без конфликта.

Ольга Бузова пригласила на мероприятие свою сестру Анну, отношения с которой у артистки теперь очень близкие. Также приехал отец дивы, а вот мама присутствовать не смогла. Звезда не обнародовала причину отсутствия родительницы, но многие предполагают, что она осталась с заболевшей бабушкой Ольги, о плохом самочувствии которой стало известно с утра.

Певица получила огромное количество подарков в заветных пакетах из "ЦУМа". СМИ подсчитали, что в сумме она получила презентов на миллион рублей. Развлекал гостей фокусник, для звезды испекли роскошный пирог с большой короной и ее фотографиями. Однако, когда именинница задувала свечи, на празднике не было лишь одного человека – ее возлюбленного Давида Манукян. Сообщается, что он пришел позже всех и ушел раньше положенного. По слухам, причиной стал конфликт пары, произошедший на глазах у изумленной публики.

В конце праздника Ольга Бузова предложила всем пойти посмотреть салют, устроенный в ее честь. Гости, снимавшие яркий момент, засняли и другой, не менее интригующий. На видео звезда стоит около избранника и что-то говорит ему, а затем резко толкает его в грудь и убегает радоваться происходящему. Манукян отошел в сторону и очевидно был задет поведением Ольги. После он выложил единственное видео с праздника, на котором выглядел печальным и загруженным.

Поклонники тут же предположили, что причина конфликта может крыться в партнерше Давида Дарье Палей. Пара вместе участвует в шоу "Танцы со звездами", и, говорят, Ольга Бузова не довольна этим фактом.

