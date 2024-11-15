Роза Сябитова родилась в Москве в татарской семье]. В детстве увлекалась фигурным катанием и стала мастером спорта. После окончания средней школы (1979 год) поступила в Московский институт электронного машиностроения на специальность «инженер-программист». В 1995 году открыла собственное агентство знакомств. В 2008 году получила приглашение стать одной из ведущих в телепередаче «Давай поженимся», выходящей на Первом канале, в амплуа профессиональной свахи — где работает по настоящее время. Вела также ныне закрытую телепередачу «Знакомство с родителями», выходившую на Первом канале в 2010 году