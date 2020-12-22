Роза Сябитова родилась в Москве в татарской семье]. В детстве увлекалась фигурным катанием и стала мастером спорта. После окончания средней школы (1979 год) поступила в Московский институт электронного машиностроения на специальность «инженер-программист». В 1995 году открыла собственное агентство знакомств. В 2008 году получила приглашение стать одной из ведущих в телепередаче «Давай поженимся», выходящей на Первом канале, в амплуа профессиональной свахи — где работает по настоящее время. Вела также ныне закрытую телепередачу «Знакомство с родителями», выходившую на Первом канале в 2010 году
Звезда настроена радикально
Телеведущая рассмотрела кандидатов на руку и сердце певицы
Сваха обескуражила заявлением
Моргенштерн оказался "нездоровым фриком"
Паре придется жениться еще раз
Телесваха пожаловалась на здоровье
Сваха не выдержала
Для сохранения отношений и профилактики измен женщина должна создавать мужчине границы. Например, добавить немного ревности, или подвергнуть сомнению место пребывания. Мужчина должен знать, что он значим для вас, вы боитесь его потерять. И главное, он под контролем! #1канал#давайпоженимся #сябитоваксения #сябитовароза #деньзнакомств #найдисвоюсудьбу