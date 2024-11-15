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Роза Раифовна Сябитова

телеведущая, сваха
Роза Раифовна Сябитова
  • Дата рождения: 10 февраля 1961
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Водолей
  • Жена/Муж: в разводе
  • Дети: Ксения, Денис

Роза Сябитова родилась в Москве в татарской семье]. В детстве увлекалась фигурным катанием и стала мастером спорта. После окончания средней школы (1979 год) поступила в Московский институт электронного машиностроения на специальность «инженер-программист». В 1995 году открыла собственное агентство знакомств. В 2008 году получила приглашение стать одной из ведущих в телепередаче «Давай поженимся», выходящей на Первом канале, в амплуа профессиональной свахи — где работает по настоящее время. Вела также ныне закрытую телепередачу «Знакомство с родителями», выходившую на Первом канале в 2010 году

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Дочь Сябитовой обнажилась перед хейтерами: спустила штаны и показала трусы

Дочь Сябитовой обнажилась перед хейтерами: спустила штаны и показала трусы
Быть наследницей самой известной телесвахи страны – значит всегда находиться под безжалостным прицелом публики. Жизнь Ксении Сябитовой давно рассматривают под мощной лупой.

"Сдайте меня в психушку!": 64-летняя Роза Сябитова сделала шокирующее заявление о молодом любовнике

"Сдайте меня в психушку!": 64-летняя Роза Сябитова сделала шокирующее заявление о молодом любовнике
Главная сваха страны решила нанести упреждающий удар по альфонсам и пошла на беспрецедентно радикальные меры ради сохранения своего многомиллионного состояния. Бессменная ведущая популярного шоу "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова за годы работы на телевидении изучила все коварные уловки брачных аферистов и охотников за чужим богатством.

Разъяренная Сябитова набросилась на Василису Володину и Павла Глобу с кулаками

Разъяренная Сябитова набросилась на Василису Володину и Павла Глобу с кулаками
Телесваха уверена, что астрология и всевозможные прогнозы наносят серьезный вред людям. Роза Сябитова жестко высказалась о популярных астрологах и эзотериках, категорически отвергнув любые слухи о том, что сама пользуется их услугами.

"Хотя бы потрудились подсчитать!": Сябитова жестко поставила на место СМИ, приписавших дочери лишнего ребенка

"Хотя бы потрудились подсчитать!": Сябитова жестко поставила на место СМИ, приписавших дочери лишнего ребенка
Роза Сябитова не стала молчать – и разнесла нерадивых журналистов так, что мало не показалось. Знаменитая телесваха узнала о "пополнении" в семье своей дочери не от самой Ксении, а из новостных лент.

"Стал посмешищем": Роза Сябитова жестко высказалась о позоре Дмитрия Диброва

"Стал посмешищем": Роза Сябитова жестко высказалась о позоре Дмитрия Диброва
"Стыдно, когда известные люди обнуляются и превращаются в объект для насмешек". История развода Дмитрия Диброва и его молодой супруги Полины продолжает обрастать новыми подробностями.

Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи

Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова нашла способ зарабатывать с помощью индивидуальных консультаций, которые она предлагает своим клиентам. В последнее время стало известно о том, как именно она зарабатывает на этих услугах.

Роза Сабитова публично обругала Ольгу Бузову

Роза Сабитова публично обругала Ольгу Бузову
Роза Сябитова славится своим умением подбирать пары. Известная телесваха Роза Сябитова, хорошо знакомая зрителям по шоу "Давай поженимся!", решила публично высказаться о личной жизни популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Роза Сябитова о возрасте, браке и критике: взгляд телеведущей на личную свободу

Роза Сябитова о возрасте, браке и критике: взгляд телеведущей на личную свободу
В своем личном Telegram-канале, на площадке, где она открыто общается с миллионами подписчиков, Роза Сябитова, одна из самых узнаваемых лиц российского телевидения, ведущая знаковой программы "Давай поженимся!" на Первом канале, вновь поднимает вечный вопрос. Когда теледива дает рекомендации, когда она открыто говорит о перспективах отношений, нередко те, кто не желает принять истину, обвиняют ведущую в собственной несостоятельности, упрекают в личной неустроенности.

Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески

Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески
Роза Сябитова вновь оказалась в центре внимания общественности. На сей раз из-за критики, направленной на ее 35-летнего сына Дениса. После недавнего появления пары на популярном телешоу, где зрители заметили, что Денис не может вести разговор без помощи матери, в адрес семьи посыпались негативные комментарии.

Знаменитая сваха рассказала, почему Лепс и Киба вместе на самом деле

Знаменитая сваха рассказала, почему Лепс и Киба вместе на самом деле
Роза Сабитова имеет опыт в делах брака. 61-летний Григорий Лепс планирует жениться на 18-летней студентке Авроре Киба.

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