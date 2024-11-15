Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески

Роза Сябитова вновь оказалась в центре внимания общественности. На сей раз из-за критики, направленной на ее 35-летнего сына Дениса. После недавнего появления пары на популярном телешоу, где зрители заметили, что Денис не может вести разговор без помощи матери, в адрес семьи посыпались негативные комментарии.