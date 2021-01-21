Бузова пережила унижение в день своего рождения

В своем "Инстаграм" Ольга Бузова опубликовала кадры с празднования дня рождения. Специально или случайно, она надела платье, точь-в-точь как у жены ее бывшего супруга. Модель Анастасия Костенко появлялась в аналогичном наряде на мероприятиях.
Ольга Бузова было одета в короткое блестящее и облегающее платье золотистого цвета. Образ дополнили туфли-лодочки за 163 тысячи рублей. Точно в таком же, только зеленом платье, появлялась Анастасия Костенко на фотографиях ранее. Конечно, это не могли не заметить поклонники ведущей. Конечно, для поющей ведущей это было унижением – надеть такое же платье. Но в результате она оказалась на коне.
Анастасия Костенко в зеленом платье получила массу негативных отзывов, оно "висело на ней как на вешалке". Ольга Бузова же напротив получила массу комплиментов. Платье отлично село на ее фигуре.
"Настю за это платье зачморили Ольгины фанаты, мол, безвкусица. А сейчас молчат", – написали поклонники Ольги Бузовой.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что после закрытия шоу "Дом-2" Ольга Бузова захотела стать ведущей нового не менее захватывающего проекта.
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