"Всю жизнь будешь одна": народ отвернулся от Бузовой после ее ссоры с возлюбленным

Телеведущая Ольга Бузова подверглась критике после ее ссоры с возлюбленным, блогером и рэп-исполнителем Давидом Манукяном (DAVA). Поклонники встали на сторону расстроенного парня.

Продолжение: "Нас больше нет": Бузова и Манукян расстались

В среду, 20 января, Ольга Бузова отметила 35-летие. На торжестве телеведущей были замечены ее родственники и друзья. Возлюбленный поп-дивы Давид Манукян появился в самом конце вечеринки. Однако его присутствие, судя по появившимся в Сети кадрам, не было радостным для знаменитой брюнетки.

На видео попал момент, как Бузова и Манукян, не обращая внимание на фейерверк, что-то выясняли. Неожиданно телеведущая толкнула парня в грудь, быстро переключила внимание на взрыв пиротехники в небе и стала веселиться как ни в чем не бывало.

Давид в своем инстаграм-аккаунте опубликовал единственное видео с вечеринки возлюбленной. Поклонники обратили внимание на грустное лицо молодого человека. Народ сделал вывод: парень очень расстроен произошедшим.

Спустя некоторое время Манукян вышел на связь с подписчиками и заявил, что надеется на их поддержку. Парень не стал говорить о ссоре с Ольгой. Он лишь напомнил, что в настоящий момент принимает участие в шоу "Танцы со звездами". "Что бы ни происходило в моей жизни, я занимаюсь любимым делом", – отметил молодой человек.

Поклонники, уверенные в том, что ссору спровоцировала Ольга Бузова, ополчились на нее. Интернет-пользователи в комментариях под последними публикациями телеведущей резко высказались насчет случившегося: "Самое ценное что у тебя есть, ты отталкиваешь от себя!", "Всю жизнь будешь одна", "Не в подарках счастье, а в людях, которые рядом с тобой. А ты несчастлива, стоишь одна и на руках собачки".