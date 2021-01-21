"Он вообще не при делах": Джигурда встал грудью за оскорбленного Киркорова

Недавно появилась новость о том, что власти Литвы запретили исполнителю Филиппу Киркорову въезд в страну на пять лет. Неожиданное решение было аргументировано тем, что ранее звезда посетила территорию Крымского полуострова.



Актер Никита Джигурда резко высказался на эту тему. Он заявил, что решение властей – просто часть политической игры. Артист отметил, что не случилось ничего криминального для Киркорова, ведь он ничего не потерял, это Литва осталась без большого артиста.

"Филипп Киркоров – красавчик, профессионал своего дела. Во всем русскоязычном мире не станут его меньше любить", – сказал Джигурда. Он добавил, что позднее к решению могут присоединиться Эстония и Латвия, так как оно связано исключительно с политикой.

"Его приняла не Литва, а те, кто сказали ей так поступить. Это теневые игроки и те, кто запустил по всему миру "барановирус" для того, чтобы разорить малый и средний бизнес, посеять хаос и потом скупить все за гроши", – высказался Никита Джигурда.

"Всех артистов, которые посещали Крым, будут прессовать", – уверен актер. Он считает такое поведение "большой глупостью", так как искусство должно быть вне политики, оно должно объединять всех. "Филипп Киркоров не вмешивается в политику и радует публику своим творчеством. Он вообще не при делах в этих разборках", – поделился соображениями Джигурда. Он призвал всех быть стойкими, так как нельзя допустить "хаоса, который со всех сторон хотят вызвать".

