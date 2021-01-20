Оскорбленный Киркоров намерен судиться с Литвой из-за запрета на въезд

Филипп Киркоров считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Артист доверил вести его дела в судах Европы адвокату Александру Добровинскому.
Запрет на въезд исполнителю в Литву вступил в силу 19 января. Его внесли в национальный список иностранцев, которым запрещено посещение Литвы. Об этом ранее рассказала глава МИД республики Агне Билотайте.
На ситуацию с включением Филиппа Киркорова в "черный список" отреагировали в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия литовских властей "абсурдом и откровенной глупостью". По ее словам, репрессивное отношение к артистам стало "настоящей визитной карточкой молодых европейских демократий".
Ранее стало известно, что въезд в Литву хотят запретить Михаилу Шуфутинскому. Тогда глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что причиной для беспокойства у руководства страны стало то, что организаторы концертов звезд получали субсидии из литовского совета по культуре за несостоявшиеся или отложенные мероприятия в Прибалтике.
Как писали "Дни.ру", Филиппу Киркорову могут запретить выезжать из России. Оказывается, артист является злостным неплательщиком налогов. Выяснилось, что за королем отечественной эстрады числится долг в размере 95 тысяч рублей. Налоговики могут доставить звезде серьезные неприятности. Ведомство запретит должнику выезд за рубеж, если тот не оплатил долг.
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