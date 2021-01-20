"Меня смешит и пугает": Жену Петросяна сравнили с Боярской

После того, как стало известно о романе пары, молодая избранница подверглась жесткой критике. Ее сравнивали с пожилыми женщинами и называли "старухой Шапокляк". Поклонники артиста посчитали, что из-за любви к гладким прическам, очкам, отсутствия макияжа и своеобразного стиля в одежде она выглядит сильно старше своих лет.
Однако недавно все изменилось. Татьяна Брухунова приняла участие в фотосессии, представ в элегантном образе. Преображение поразило подписчиков, они осознали, что она – красивая женщина, которая все это время пряталась за невзрачной одеждой.
После съемки супругу юмориста начали активно сравнивать с Елизаветой Боярской. Поклонники поинтересовались, не обижает ли ее такое положение дел. "Конечно, нет! Разве может быть обидно, когда тебя сравнивают с красивой женщиной и талантливой актрисой?! Я видела Елизавету несколько раз на театральной сцене. И это было прекрасно! Правда, я сходства между нами не вижу. Если только ямочки", – ответила она в "историях".
Также Татьяна Брухунова рассказала о своем негативном отношении к татуировкам. "Не всегда мне будет 30. А мысль о том, что на морщинистой коже будет скукоженный рисунок, меня смешит и пугает одновременно", – заявила Брухунова.
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