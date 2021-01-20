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"Меня смешит и пугает": Жену Петросяна сравнили с Боярской

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
31-летняя Татьяна Брухунова с удовольствием ведет свой блог в "Инстаграм". В этом она достаточно успешна: на нее подписаны более 80-и тысяч человек. Супруга юмориста с радостью отвечает на все вопросы и делится с поклонниками самым сокровенным.

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После того, как стало известно о романе пары, молодая избранница подверглась жесткой критике. Ее сравнивали с пожилыми женщинами и называли "старухой Шапокляк". Поклонники артиста посчитали, что из-за любви к гладким прическам, очкам, отсутствия макияжа и своеобразного стиля в одежде она выглядит сильно старше своих лет.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Однако недавно все изменилось. Татьяна Брухунова приняла участие в фотосессии, представ в элегантном образе. Преображение поразило подписчиков, они осознали, что она – красивая женщина, которая все это время пряталась за невзрачной одеждой.

После съемки супругу юмориста начали активно сравнивать с Елизаветой Боярской. Поклонники поинтересовались, не обижает ли ее такое положение дел. "Конечно, нет! Разве может быть обидно, когда тебя сравнивают с красивой женщиной и талантливой актрисой?! Я видела Елизавету несколько раз на театральной сцене. И это было прекрасно! Правда, я сходства между нами не вижу. Если только ямочки", – ответила она в "историях".

Также Татьяна Брухунова рассказала о своем негативном отношении к татуировкам. "Не всегда мне будет 30. А мысль о том, что на морщинистой коже будет скукоженный рисунок, меня смешит и пугает одновременно", – заявила Брухунова.

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Автор: 20 января 2021, 09:24 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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