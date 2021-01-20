"Меня смешит и пугает": Жену Петросяна сравнили с Боярской

31-летняя Татьяна Брухунова с удовольствием ведет свой блог в "Инстаграм". В этом она достаточно успешна: на нее подписаны более 80-и тысяч человек. Супруга юмориста с радостью отвечает на все вопросы и делится с поклонниками самым сокровенным.





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