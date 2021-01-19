"Почему нет?": молодая жена Петросяна заговорила о пластике

Молодая супруга Евгения Петросяна в личном блоге ответила на вопросы подписчиков. Татьяна Брухунова рассказала, что думает по поводу пластических операций.

Девушка активно ведет свою страницу в "Инстаграм" и часто общается с поклонниками. На этот раз помощница юмориста высказалась на тему бодимодификаций. По мнению блогера, она не видит ничего плохого, особенно если это может подарить человеку уверенность в себе.

"Ну в пластике я ничего плохого не вижу, если есть показания, если есть необходимость, почему нет? Или если у человека развиваются комплексы на фоне кажущегося ему каким-то недостатком. Почему нет, если это легко решить", – заявила Татьяна Брухунова.

При этом супруга Евгения Петросяна приемлет не все "украшательства". Например, она выступает категорически против татуировок, особенно на женском теле. Как отметила блогер, ее одновременно пугает и смешит мысль о том, как будет выглядеть рисунок на морщинистом теле. "Мне не всегда будет 30", – отметила Татьяна Брухунова.

Напомним, ранее жена Евгения Петросяна рассказала о том, что переболела ковидом. Подписчики уточнили, будет ли девушка делать прививку от коронавируса. Блогер заявила, что полностью доверяет российским вакцинам, но пока у нее есть антитела, поэтому она не видит смысла в прививке. При этом Татьяна Брухунова не отрицает, что сделает ее, просто чуть позже.