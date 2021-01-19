Жена Петросяна откровенно рассказала о страшном недуге после родов

Татьяна Брухунова сегодня активно ведет свой блог в "Инстаграм". На нее подписаны более 81-ой тысячи людей. Супруга Евгения Петросяна делится с поклонниками всем: от подарков и трогательных жестов знаменитого мужа до подборок одежды из разных магазинов.

Также дива часто предлагает пользователям задать ей вопросы на интересующие их темы. Так, на этот раз, Брухунову спросили, будет ли она делать прививку от коронавируса. "Я переболела. Сейчас есть антитела." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – впервые сообщила она, отметив, что необходимости в том, чтобы прививать людей с антителами нет.

"Как будет дальше – время покажет. Я ежегодно на протяжении 7 лет делала прививку против гриппа. И за эти годы заболела дважды да и то вирусной ангиной", – рассказала Татьяна. По ее словам, она полностью доверяет отечественным вакцинам.

Осенью в СМИ появилась информация о том, что Евгений Петросян заразился Covid-19. Сообщалось, что юморист был госпитализирован со злосчастным вирусом в одну из столичных клиник. Тогда Евгений Ваганович опроверг информацию. Он рассказал, что правда лежал в больнице, но это было просто обследование. Татьяна Брухунова подтвердила, что артист чувствует себя хорошо, но тест все-таки сделал. Результаты обнародованы так и не были.

Напомним, весной 2020 года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями. Появление на свет сына тщательно скрывалось от коллег и прессы до осени. В день своего 75-и летия юморист торжественно объявил, что теперь он – папа.

