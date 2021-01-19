Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Вторник
19 января
Лента новостей
10:16
"Нельзя так палиться": Цискаридзе сделал заявление после мерзкого гей-скандала
10:09
В России появилась еще одна категория граждан с правом досрочного выхода на пенсию – подробности
10:03
"Просто принять": изуродованная страшной болезнью бывшая жена Аршавина молится за здоровье
09:43
"Похоронить не получится": убитая горем Бородина сообщила о кремации члена семьи
09:24
Жена Петросяна откровенно рассказала о страшном недуге после родов
08:48
"Хотели резать ногу": обнародованы предсмертные слова Юлии Началовой
08:45
Экс-глава Нацбанка Белоруссии ожидает уход Лукашенко в 2021 году
08:43
Постельные фото Грачевского с молодой вдовой утекли в Сеть после смерти
06:37
Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 января 2021 года
04:32
Отрабатывает неотвратимую карму: проблемам Муцениеце нашли неожиданное объяснение
02:41
Сын звезды "Титаника" собрался стать "актрисой"
00:09
Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года
21:58
Драные джинсы: дочь Джоли появилась на улице в странном виде
21:56
Повод отнять у Минска чемпионат мира по хоккею возник сразу после победы Лукашенко на выборах – аналитик Кабанов
21:34
90-летний Краско лишился сил после коронавируса
21:17
В Одинцове поймали сбежавшего волка
20:45
Знаменитый режиссер скончался от рака
20:30
На Алтае пьяный мужчина погиб под поездом
20:06
Привиться стало проще: москвичам больше не нужна справка с работы для вакцинации от коронавируса
19:47
Лавров высказался о странностях на выборах президента США: В одни ворота
19:46
В Петербурге хулиганы затушили снегом Вечный огонь
19:31
"Два шара на ниточке": 51-летняя Бледанс заговорила о пластике груди
19:09
Самбурская в колготках взгромоздилась на шест
18:36
Тарасов проговорился о беременности Костенко
18:21
Twitter забанил собиравшуюся объявить импичмент Байдену конгрессвумен
18:06
Под Тюменью при пожаре погибли двое детей
18:04
Когда в России отменят масочный режим? В Минздраве ответили
18:00
Равшана Куркова похвасталась иномаркой за 6,5 миллиона
17:56
Володин рассказал о повестке ГД на весеннюю сессию
17:50
"Волочкова номер два": полуголую Семенович забросали камнями после странной выходки
17:28
Синяки и морщины: Юлия Снигирь указала на недостатки своего лица
17:27
Черный список и запрет на въезд: Киркорову грозят серьезные проблемы
17:20
Суд отправил Навального под арест на 30 суток
17:08
Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии
16:54
Больше не в больнице: новые данные о состоянии 82-летней Ахеджаковой
16:42
"Это глупость какая-то": Пригожин возмущен участием Little Big в Евровидении-2021
16:42
Губами не пошевелить: лицо Банщиковой потеряло чувствительность на съемках "Ищейки"
16:40
В Жуковском самолет выкатился за пределы ВПП
16:40
Эксперт Пласковицкий: Белорусские чиновники объявят себя победителями в борьбе Лукашенко с народом
16:16
"Храни вас Бог": Дима Билан провел ночь в джунглях
16:06
Кошмар: могила Грачевского утонула сразу после похорон
15:56
Лавров исключил присоединение Нагорного Карабаха к России
15:53
"Будет кайф вообще": Шпица сделала заявление после поцелуя с партнером по шоу "Танцы со звездами"
15:52
"Отпугнуть всех": внучка Кончаловского обнародовала интимные снимки
15:49
"Роль для меня!": Ольга Бузова станет ведущей нового сезона "Последнего героя"
15:47
Сын Тарзана запел о любви Королевой и Николаева: Хочется, чтоб воссоединились
15:41
В Карачаево-Черкесии после схода лавины 20 человек оказались в опасной зоне
15:40
Дочь Стриженовой сделала заявление о беременности
15:22
Мясников сравнил российскую и американскую вакцины от коронавируса
15:18
Рудковская спустила более миллиона рублей на завтрак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии
Захарова жестко ответила на призывы из США освободить Навального
"Порезали так, как было выгодно": воспевающее Пугачеву шоу уличили в обмане
Аналитик Усов назвал выгоду России от политического кризиса в Белоруссии
"Малыша ждут": поклонники поздравляют Нинидзе с беременностью
Венедиктов объяснил манипуляции Лукашенко с конституционной реформой: Он виляет, а его давят
Шоу-бизнес
Жена Петросяна откровенно рассказала о страшном недуге после родов

Жена Петросяна откровенно рассказала о страшном недуге после родов

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Брухунова сегодня активно ведет свой блог в "Инстаграм". На нее подписаны более 81-ой тысячи людей. Супруга Евгения Петросяна делится с поклонниками всем: от подарков и трогательных жестов знаменитого мужа до подборок одежды из разных магазинов.
прочитано 525 раз

Также дива часто предлагает пользователям задать ей вопросы на интересующие их темы. Так, на этот раз, Брухунову спросили, будет ли она делать прививку от коронавируса. "Я переболела. Сейчас есть антитела." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – впервые сообщила она, отметив, что необходимости в том, чтобы прививать людей с антителами нет.

ПО ТЕМЕ

"Такая озорная": молодая жена Петросяна сняла одежду на морозе

"Попа в мыле": что случилось с молодой женой Петросяна

Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

"Как будет дальше – время покажет. Я ежегодно на протяжении 7 лет делала прививку против гриппа. И за эти годы заболела дважды да и то вирусной ангиной", – рассказала Татьяна. По ее словам, она полностью доверяет отечественным вакцинам.

Осенью в СМИ появилась информация о том, что Евгений Петросян заразился Covid-19. Сообщалось, что юморист был госпитализирован со злосчастным вирусом в одну из столичных клиник. Тогда Евгений Ваганович опроверг информацию. Он рассказал, что правда лежал в больнице, но это было просто обследование. Татьяна Брухунова подтвердила, что артист чувствует себя хорошо, но тест все-таки сделал. Результаты обнародованы так и не были.

Напомним, весной 2020 года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями. Появление на свет сына тщательно скрывалось от коллег и прессы до осени. В день своего 75-и летия юморист торжественно объявил, что теперь он – папа.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 19 января 2021, 09:24 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Повод отнять у Минска чемпионат мира по хоккею возник сразу после победы Лукашенко на выборах – аналитик Кабанов
Лавров высказался о странностях на выборах президента США: В одни ворота
Twitter забанил собиравшуюся объявить импичмент Байдену конгрессвумен
Эксперт Пласковицкий: Белорусские чиновники объявят себя победителями в борьбе Лукашенко с народом

Шоу-бизнес

Драные джинсы: дочь Джоли появилась на улице в странном виде
90-летний Краско лишился сил после коронавируса
"Два шара на ниточке": 51-летняя Бледанс заговорила о пластике груди
Самбурская в колготках взгромоздилась на шест

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Хотели резать ногу": обнародованы предсмертные слова Юлии Началовой

В эфире Первого канала покажут шоу

Шоу-бизнес

Жена Петросяна откровенно рассказала о страшном недуге после родов

Ее настигла болезнь
Шоу-бизнес

Постельные фото Грачевского с молодой вдовой утекли в Сеть после смерти

Она не находит себе места от горя
Шоу-бизнес

Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии

Большое горе

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+