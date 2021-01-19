"Они не расставались": заявивших о разводе Алибасова и Федосееву-Шукшину вывели на чистую воду

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов развелись в конце прошлого года после двух лет брака. Но оказалось, что актриса и продюсер группы "На-На" по-прежнему проводят время вместе. Сын музыканта раскрыл правду об этих отношениях.

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