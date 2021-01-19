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"Они не расставались": заявивших о разводе Алибасова и Федосееву-Шукшину вывели на чистую воду

Бари Алибасова и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/alibasov_nana
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов развелись в конце прошлого года после двух лет брака. Но оказалось, что актриса и продюсер группы "На-На" по-прежнему проводят время вместе. Сын музыканта раскрыл правду об этих отношениях.
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Бари Алибасов-младший решил вывести на чистую воду своего отца и Лидию Федосееву-Шукшину, которые после развода перестали активно общаться с журналистами. Оказывается, скандальный музыкант и актриса, несмотря на развод, провели вместе новогодние праздники. "Они не расставались", – отметил Алибасов-младший.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

По словам сына продюсера, окружающие извлекали выгоду из скандалов, которые происходили в этой семье. В первую очередь, это якобы было на руку дочери Лидии Николаевны Ольге. Мол, она преследовала свои цели.

Наследник Алибасова уверяет: это он настоял на разводе отца и Федосеевой-Шукшиной, потому что не хотел, чтобы частью наследства продюсера завладела Ольга.

Стоит отметить, что дочь Лидии Николаевны тоже выступала против этого брака. По мнению Ольги, Алибасов закрутил роман с ее знаменитой матерью только ради пиара.

Кто из героев этой истории говорит правду, остается только догадываться. Напомним, недавно "Дни.ру" писали, что сын насильно удерживает Бари Алибасова взаперти. Об этом рассказал журналистам бывший пиар-директор продюсера Вадим Горожанкин.

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Автор: 19 января 2021, 14:16 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Гость
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Гость
Дурдом. Зарабатывают деньги из ничего...Паразиты.
Почему из ничего? "Сначала ты работаешь на ИМЯ, а потом ИМЯ работает на тебя" - известная истина. Так работает ВЕСЬ МИР БИЗНЕСА.
Гость
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Дурдом. Зарабатывают деньги из ничего...Паразиты.
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