"Они не расставались": заявивших о разводе Алибасова и Федосееву-Шукшину вывели на чистую воду

Бари Алибасов-младший решил вывести на чистую воду своего отца и Лидию Федосееву-Шукшину, которые после развода перестали активно общаться с журналистами. Оказывается, скандальный музыкант и актриса, несмотря на развод, провели вместе новогодние праздники. "Они не расставались", – отметил Алибасов-младший.
По словам сына продюсера, окружающие извлекали выгоду из скандалов, которые происходили в этой семье. В первую очередь, это якобы было на руку дочери Лидии Николаевны Ольге. Мол, она преследовала свои цели.
Наследник Алибасова уверяет: это он настоял на разводе отца и Федосеевой-Шукшиной, потому что не хотел, чтобы частью наследства продюсера завладела Ольга.
Стоит отметить, что дочь Лидии Николаевны тоже выступала против этого брака. По мнению Ольги, Алибасов закрутил роман с ее знаменитой матерью только ради пиара.
Кто из героев этой истории говорит правду, остается только догадываться. Напомним, недавно "Дни.ру" писали, что сын насильно удерживает Бари Алибасова взаперти. Об этом рассказал журналистам бывший пиар-директор продюсера Вадим Горожанкин.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Сын поддерживает Навального
Поломана психика
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
А вы страдаете авторитаризмом?
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
Сергей
Взяли племянника на воспитание.
Новым девам сюда
Битва мегер