"Никого не впускают и не выпускают": адвокат Федосеевой-Шукшиной о насилии над Алибасовым

Горожанкин утверждал, что сын продюсера нанял человека, который никого не пускает в квартиру. По словам экс-директора, его уволили 16 января. Причиной послужило желание Алибасова-младшего взять на себя все финансовые вопросы отца. Вадим Горожанкин не намерен принимать подобный расклад. Помимо всего прочего, он обеспокоен состоянием Бари Каримовича и считает, что шоумену срочно нужна медицинская помощь.
Сын Бари Алибасова отрицает все эти слова. Он рассказал, что уволил пиар-директора, так как тот – "плохой человек", который хочет заработать на его отце. Алибасов– младший опроверг и слухи о насильном удержании отца, заявив, что это все – "выдумка Горожанкина".
Однако в этой истории появились новые действующие лица. Слова Вадима Горжанкина подтвердила адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник. Она рассказала, что дверь в квартиру закрыта, а на телефонные звонки никто не отвечает. "Неизвестный мужчина, выполняющий функции надзирателя, отобрал у находящегося в преклонном возрасте Алибасова телефон, и никого не впускают и не выпускают из квартиры", – поделилась юрист.
Вербицкая-Линник отметила, что Лидия Николаевна волнуется за жизнь и здоровье супруга. Напомним, решение о разводе пары от 24 декабря 2020 года еще не вступило в силу. Фактически актриса и продюсер все еще являются мужем и женой.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Сын поддерживает Навального
Поломана психика
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
А вы страдаете авторитаризмом?
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
Сергей
Взяли племянника на воспитание.
Новым девам сюда
Я люблю хачей!