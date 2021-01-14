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Закон бумеранга: молодая пассия обвела Алибасова вокруг пальца

Закон бумеранга: молодая пассия обвела Алибасова вокруг пальца

Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Антон Беккужев

Антон Беккужев блогер

 Журналист, телевизионный эксперт, ведущий реалити-шоу «ДОМ-2. Остров любви» на ТНТ
Имя Бари Алибасова не сходит со страниц таблоидов. Продюсер регулярно создает вокруг себя все новые и новые инфоповоды и сенсации. Конечно же, почти все они связаны отнюдь не с новыми творческими проектами Алибасова, а с личной жизнью 73-летнего шоумена.
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Два года назад мужчина поразил всех, вступив в официальный брак с народной артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Тогда многие усомнились в искренности продюсера – некоторые считали, что скандальному Алибасову брак со столь известной актрисой выгоден. Конечно же, сразу после неоднозначного бракосочетания семейная чета тут же стала главными героями многочисленных ток-шоу.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Пенсионеры-молодожены не только выясняли отношения, но и делили имущество. Как выяснилось, Бари завладел одной из квартир Федосеевой-Шукшиной, утверждая, будто актриса оформила на него дарственную. Однако сама Лидия эту информацию опровергала. После долгой дележки недвижимости и громкого скандала Алибасов и Шукшина развелись. Многие тогда посчитали, что Бари пытался нажиться на своей супруге.

Однако продюсер недолго горевал в одиночестве. Мужчина довольно быстро закрутил новый роман с массажисткой Викторией Полторацкой, которая младше своего избранника почти на 40 лет. Мало того, сейчас девушка утверждает, что ждет ребенка от Бари. Виктория ведет роскошный образ жизни и, не стесняясь, тратит из кармана возлюбленного сотни тысяч рублей.

Полторацкая заявляет, что во время беременности ни в чем себе не отказывает. Очевидно, что на наших глазах сложился новый мезальянс, только теперь в качестве "дойной коровы" выступает сам Алибасов. Правда, продюсер сомневается в том, что его новая избранница действительно находится в "интересном положении".

В эфире одного из ток-шоу Виктория продемонстрировала необходимые справки от врача, а вот пройти УЗИ под камерами отказалась, что натолкнуло многих на еще большие сомнения. А не является ли история с беременностью вымыслом, чтобы "развести" престарелого бойфренда на деньги?

И тут невольно задумываешься о законе бумеранга – не оказался ли сейчас Бари на месте бывшей супруги Федосеевой-Шукшиной? Если раньше он пытался одурачить артистку, то теперь вокруг пальца обводят его. Не стоит быть Вангой, чтобы понять, чем закончится вся эта история: обман Виктории Полторацкой вскроется, а Алибасов останется у разбитого корыта.

Мне кажется, продюсеру стоит ценить тех, кто относится к нему по-настоящему искренне. На мой взгляд, именно таким человеком была Лидия Федосеева-Шукшина, которая принимала шоумена со всеми его недостатками. Я думаю, Бари Алибасову стоит извиниться перед народной артисткой и наладить с ней хотя бы человеческие отношения. Не заслужила Лидия всех тех переживаний, которые она перенесла в столь коротком, но эмоциональном браке с шоуменом.

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14 января 2021, 23:51 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

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