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"Ты 15 миллионов сняла!": на молодую любовницу Алибасова набросились с обвинениями

Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Директор Бари Алибасова подозревает Викторию Полторацкую в краже денег со счетов продюсера. Вадим Горожанкин сомневается в честности очередной пассии звезды.
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Беременная избранница основателя группы "На-На" приняла участие в шоу "На самом деле" Первого канала. Она заявила, что Бари Алибасов пообещал их общему ребенку оставить десять миллионов рублей, поэтому она готова сдать ДНК-тест, чтобы доказать свою правоту.

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Однако установить отцовство не удалось, поскольку предоставленные генетические образцы оказались некорректными и ДНК плода из крови матери выявить не удалось. Поэтому девушке рекомендована повторная сдача крови.

Директор продюсера Вадим Горожанкин уверен, что девушка лжет. Кроме того, он заподозрил ее в краже значительной суммы у Бари Алибасова. "Ты 15 миллионов сняла!", – набросился представитель продюсера на Полторацкую в студии шоу. По словам Горожанкина, девушка постоянно переписывается в Сети с мужчинами, высылая им свои фото.

Напомним, 73-летний Бари Алибасов представил общественности свою новую возлюбленную в ноябре 2020 года. Ею оказалась помощница и массажистка продюсера Виктория Полторацкая. Большая разница в возрасте не стала преградой для их отношений. Кроме того, влюбленные заявили, что вскоре станут родителями.

Ради новых отношений Бари Алибасов развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной, с которой прожил в браке два года. Сын продюсера уверен, что Полторацкая пытается получить как можно больше денег от его звездного отца.

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Автор: 12 января 2021, 11:38 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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