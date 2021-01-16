"Такая озорная": молодая жена Петросяна сняла одежду на морозе

Татьяна Брухунова отправилась на прогулку в лес. Итогом короткой вылазки стали атмосферные снимки.

31-летняя избранница знаменитого комика является активным пользователем соцсетей. Девушка ведет микроблог, где делится подробностями личной жизни. В минувшем году у Татьяны Брухуновой появился еще один повод для публикации – она и ее 75-летний муж Евгений Петросян представили общественности сына Вагана. Мальчик родился в марте 2020 года.

Между тем свежую публикацию в "Инстаграм" Татьяна посвятила себе любимой. Жена знаменитости опубликовала фото, которое создала на прогулке за городом. Брухунова даже разделась для красивого кадра – сняла с себя верхнюю одежду, не побоявшись мороза.

Татьяна отметила, что обожает солнечные деньки с холодом и снегом. Супруга комика мечтает, чтобы каждая зима была такой. Морозная погода напоминает ей о детстве.

"Прелесть!! Красотка!! Ох, уж эти ямочки на щеках, я вот всегда мечтала иметь хоть одну ямочку на щечке, ан...нет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такая озорная девочка", "Удивительная получилась картинка: со звуками морозными дрожащими, и запахами тонкими, бодрящими! И девушка... такая нежная и хрупкая))", – отреагировали на пост жены Евгения Петросяна подписчики.