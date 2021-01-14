"Попа в мыле": что случилось с молодой женой Петросяна

О пополнении в семействе Евгений Петросян рассказал лишь спустя полгода после радостного события. Юморист и его молодая жена Татьяна Брухунова редко публикуют в "Инстаграм" снимки с малышом, но если делают это, то вызывают восторг у поклонников.
В последнее время девушка стала чаще рассказывать о моментах из жизни, связанных с сыном. Некоторые фанаты интересуются: "Что же случилось с Брухуновой?". Ответ прост. Судя по всему, она наслаждается материнством.
Например, недавно супруга юмориста рассказала о сборах 10-месячного Вагана на прогулку. Татьяна отметила, что этот процесс можно назвать квестом. "Попа в мыле. И не только она", – написала девушка в соцсети под снимком с игрушечным жирафом.
Интернет-пользователи заметили, что Татьяна с появлением в семье малыша стала выглядеть гораздо счастливее. "Вы словно светитесь", – написала поклонница Брухуновой.
Однако некоторые фолловеры с нетерпением ждут новых снимков девушки с пожилым супругом. "Почему нет фотографий с Евгением Петросяном?", – спросила фанатка. Татьяна Брухунова ответила, что в ее аккаунте есть несколько кадров с мужем. Она не понимает, зачем такие снимки выкладывать чаще.
Популярные темы форума
ВЫ "СТАРАЯ ДЕВА" - ВАМ СЮДА !!!
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Люблю иногда фантазировать о разном!
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Душ
Муж изменяет
Мишель- самая классная дама!