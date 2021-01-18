"Волочкова номер два": полуголую Семенович забросали камнями после странной выходки

Анна Семенович в личном блоге опубликовала несколько снимков из отпуска в Красной Поляне. Артистка катается на лыжах, посещает достопримечательности и проводит время в СПА-центре.

Накануне певица на своей странице в "Инстаграм" поделилась фотографией из бани. Завернутая в полотенце знаменитость стоит на улице рядом с купелью. Артистка рассказала, что совсем недавно полюбила баню. "Раньше я выбегала из парилки ровно через три минуты , а сегодня выдержала мощное парение и очень горжусь собой (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Анна Семенович.

Поклонники позавидовали артистке и пожелали хорошего отдыха. "Ах, русская ты баня, малиновый ты жар! Обожаю баню! С легким паром!", "Вы проста бомба", "Действительно естественно и молоды выглядите, Баня вам к лицу!", "Анна батьковна! Я просто восхищаюсь Вами! Простая нормальная русская женщина! Осталось только коня найти, огня и так хватает", – написали в комментариях.

Правда, нашлись и те, кто негативно воспринял новое увлечение Анны Семенович баней. Девушку даже сравнили с Анастасией Волочковой, которая известна своими фотографиями из парной. "Арбузы не уроните Анечка!.. держите крепче!", "Волочкова номер два. Маразм крепчает", "В следующий раз без одежды сфоткайся так лучше", "Хорошо папуасы не видят ее в казанке...иначе бы прибежали с ложками и вилками", – написали под фото.

Напомним, в одном из интервью Анна Семенович рассказала, что с детства панически боится бань. Как оказалось, когда она ездила на сборы, подружки заперли ее в парной и долго не выпускали. Маленькая Аня боялась, что задохнется.