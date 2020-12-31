"Застраховала грудь": Семенович решилась на смелый поступок из-за происков мошенников

Анна Семенович по праву считается одним из главных секс-символов отечественного шоу-бизнеса. При этом фигура звезды, которая стала ее главным достоинством, вызывает у обывателя самые разные эмоции. Кто-то в восторге от форм Анна, а кто-то их искренне ненавидит.
Ведущая уже научилась не обращаться внимания на критику в свой адрес. С самооценкой у Семенович все в порядке, самоутверждаться каким-либо образом ей нет необходимости.
Звезда призналась, что не загоняет себя в тесные рамки в плане образа жизни. Анна может себе позволить есть все, что захочет, но старается держать себя в форме – спорт и активный образ жизни в этом главные помощники.
Стоит отметить, что знаменитость всерьез задумалась о том, чтобы обезопасить свои шикарные части тела. Семенович рассказала в новом выпуске ютуб-шоу "Гастролер", что хочет застраховать свою грудь.
На такой шаг ведущая решилась пойти после того, как столкнулась с происками мошенников. Семенович вспомнила, как однажды некий мужчина требовал с нее деньги из-за того, что собирался выпускать конфеты на основе слепков ее груди. Анна решила, что не стоит ждать подходящей ситуации, можно обезопасить себя заранее.
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