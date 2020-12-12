"Это была ошибочка": Анна Семенович вышла на сцену пьяной в стельку

В рамках ютуб-шоу "Бар в большом городе" Анна Семенович решила рассказать о впечатляющих событиях прошлого, которые запомнились ей из-за влечения к алкогольным напиткам. Однажды после разгульной вечеринки и бурной ночи с мужчиной ее срочно вызвали на работу – выступать на сцене. В то время певица состояла в группе "Блестящие" и давала много концертов.
Нетрезвая знаменитость была ошарашена требованием руководства музыкального коллектива, но решилась показаться публике такой, какая есть. Звезда быстро накрасилась, оделась и привела внешний вид в порядок, но внутренние ощущения после алкогольной тусовки не давали покоя. Когда певица добралась до гримерной, то начала искать пути решения вопроса. Ей в голову не пришло ничего, кроме как развеселить себя сильнее, выпив очередной бокал спиртного. "И это была ошибочка.", – заявила Анна Семенович, вспоминая о конфузе.
Когда певица вышла на сцену, она поняла, что едва стоит на ногах. В голове было так мутно, что скрывать состояние опьянения ей удавалось с большим трудом. К счастью, Анна Семенович заранее предупредила коллег из "Блестящих" о нездоровых ощущениях, поэтому девушки держали ее на сцене, не давая упасть на глазах у множества фанатов.
Любовь к алкогольным напиткам нередко приводила певицу к казусам. Как-то раз она начала танцевать на барной стойке ради получения коктейля – уж слишком сильно Анне Семенович хотелось выпить, не дожидаясь своей очереди.
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