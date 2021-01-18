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Шоу-бизнес

"Истязаю мужа": Самойлова сделала признание после мольбы Джигана к Тимати

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) и Оксана Самойлова насыщено проводят январь. Супруги вместе с детьми сначала провели время в Дубае, а затем отправились на Мальдивы. Они делятся множеством кадров в "Инстаграм". В Сети обсуждают недавний снимок звездной четы, сделанный на берегу одного из островов.
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В понедельник, 18 января, Джиган выложил в свой инстаграм-аккаунт фотографию, на которой запечатлен лежа на песке рядом с надписью HELP (перевод с англ. – Помогите) . В тот момент Оксана Самойлова тянула мужа за ногу. "Братан, спасай!", – написал рэпер под снимком, отметив аккаунт Тимура Юнусова (Тимати).

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 Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган)

Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган) рэп-исполнитель

 Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

В комментариях отметилась супруга Джигана. Она в шутку призналась, что "истязает мужа" семейным отпуском и количеством детей. Также Оксана рассказала, что запрещает мужу идти на шоу "Холостяк". Это, очевидно, Самойлова написала тоже ради смеха.

Сам Тимати не стал комментировать снимок Джигана. Напомним, рэперы встретились на прошлой неделе во время отдыха в Дубае. Тогда они опубликовали в "Инстаграм" совместную фотографию с сыновьями. Устименко-Вайнштейн позировал вместе с 11-месячным Давидом, а находящийся рядом Юнусов – с годовалым Ратмиром.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, как российские звезды, в том числе Джиган и Оксана Самойлова, провели январский отпуск. Многие предпочли посетить Мальдивские острова, а некоторые отправились в Индонезию и Арабские Эмираты.

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Автор: 18 января 2021, 13:56 Источник: Instagram
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