"Истязаю мужа": Самойлова сделала признание после мольбы Джигана к Тимати

Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) и Оксана Самойлова насыщено проводят январь. Супруги вместе с детьми сначала провели время в Дубае, а затем отправились на Мальдивы. Они делятся множеством кадров в "Инстаграм". В Сети обсуждают недавний снимок звездной четы, сделанный на берегу одного из островов.

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