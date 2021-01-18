"Истязаю мужа": Самойлова сделала признание после мольбы Джигана к Тимати

В понедельник, 18 января, Джиган выложил в свой инстаграм-аккаунт фотографию, на которой запечатлен лежа на песке рядом с надписью HELP (перевод с англ. – Помогите) . В тот момент Оксана Самойлова тянула мужа за ногу. "Братан, спасай!", – написал рэпер под снимком, отметив аккаунт Тимура Юнусова (Тимати).
В комментариях отметилась супруга Джигана. Она в шутку призналась, что "истязает мужа" семейным отпуском и количеством детей. Также Оксана рассказала, что запрещает мужу идти на шоу "Холостяк". Это, очевидно, Самойлова написала тоже ради смеха.
Сам Тимати не стал комментировать снимок Джигана. Напомним, рэперы встретились на прошлой неделе во время отдыха в Дубае. Тогда они опубликовали в "Инстаграм" совместную фотографию с сыновьями. Устименко-Вайнштейн позировал вместе с 11-месячным Давидом, а находящийся рядом Юнусов – с годовалым Ратмиром.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, как российские звезды, в том числе Джиган и Оксана Самойлова, провели январский отпуск. Многие предпочли посетить Мальдивские острова, а некоторые отправились в Индонезию и Арабские Эмираты.
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