"Сколько можно выставляться голой?": вывалившую грудь напоказ Самойлову распекли

Оксана Самойлова похвасталась шикарными формами. Жена рэпера Джигана предстала в образе арабской наложницы.

Оксана Самойлова выложила в свой инстаграм-аккаунт серию сексуальных фото. Модель позировала в наряде изумрудного цвета, украшенном сверкающими камнями и стразами. Дополнили образ чокер на шее и аксессуар на голове, прикрывающий лицо.

"Такои? вы меня еще точно не видели", – отметила Оксана Самойлова. Подписчиков снимки не оставили равнодушными. Большинство одарили девушку комплиментами, но были и те, кто посчитал вид модели слишком смелым. "Сколько можно выставляться голой? Ну займись чем-нибудь полезным. Ума много не надо фоткаться так откровенно", – высказался один из фолловеров.

Отметим, что Оксана Самойлова и рэпер Джиган вместе с детьми сейчас отдыхают в Дубае, где также проводят время Тимати и Анастасия Решетова с сыном. Поклонники модели отметили, что девушки очень похожи. К слову, они не раз сравнивали избранниц музыкантов.

Напомним, ранее Джиган и Оксана Самойлова отметили годовщину со дня свадьбы. Паре удалось сохранить брак, несмотря на то, что рэпер сильно потрепал нервы супруге своими выходками с запрещенными веществами и алкоголем. Сейчас артист ведет здоровый образ жизни.

