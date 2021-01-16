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Заскучавшего с семьей Джигана соблазняли отпуском с блудницами

Заскучавшего с семьей Джигана соблазняли отпуском с блудницами

Рэпер Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Рэпер Джиган, судя по всему, стал примерным семьянином. Между тем артисту все еще приходят приглашения на вечеринки с девушками легкого поведения.
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Джиган вместе с женой и детьми греется на солнышке в Арабских Эмиратах. На чужбине рэпер заскучал по друзьям. Артист вышел в прямой эфир в соцсетях, чтобы пообщаться с приятелем. К онлайн-встрече знаменитость основательно подготовилась – купила пива.

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 Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

Во время беседы друг сделал Джигану заманчивое предложение – совместный отдых на Мальдивах в марте. Дескать, рэпер сможет отдохнуть от семьи. "Нас шлюхи ждут", – соблазнял артиста приятель.

Джиган от приглашения отказался. Артист добавил, что без жены и детей теперь никуда. "Шлюхи в прошлом", – отметил рэпер.

Напомним, в 2020 году брак рэпера Джигана висел на волоске. Жена знаменитости, модель Оксана Самойлова, задумалась о разводе. Незадолго до этого артист ушел в наркотический трип, который закончился госпитализацией в психиатрическую клинику.

Отметим, что союз Самойловой и Джигана сложно назвать идеальным. Ранее ходили слухи, что рэпер изменяет избраннице. Поговаривали, что Оксана в курсе похождений мужа, однако по каким-то причинам продолжает сохранять эти отношения. Добавим, что модель и рэпер воспитывают четверых детей.

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Автор: 16 января 2021, 12:08 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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