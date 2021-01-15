"Я поражен": Винокур убит известием о смерти Грачевского

Заслуженный деятель искусств России оказался шокирован печальной новостью. "Я поражен, потому что Боря – энергичный человек", – поделился артист Он добавил, что Борис Грачевский принес много радости детям разных поколений своим киножурналом.
По словам Владимира Винокура, режиссер был очень добрым человеком. Юморист добавил, что для него кончина коллеги является большим ударом и невосполнимой потерей.
Отметим, до последних дней Борис Грачевский держался очень стойко. Несмотря на плохое самочувствие, он улыбался, был оптимистично настроен и строил творческие планы. Его жена Екатерина Белоцерковецкая, недавно подарившая режиссеру сына, призывала россиян молиться о здоровье звездного супруга.
Напомним, Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусной инфекцией 28 декабря. К болезни 71-летний режиссер отнесся со свойственным ему юмором, опубликовав веселое селфи из палаты. Но вскоре его состояние ухудшилось и его перевели в реанимацию. А в Рождество пришло сообщение, что его подключили к ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы.
11 января стало известно, что худрук "Ералаша" пришел в себя и его состояние стабилизировалось. Однако вечером 14 января Борис Грачевский умер.
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