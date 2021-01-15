"Готов был всем помогать": Ярмольник о смерти Грачевского

Артист отметил, что имя Бориса Грачевского стало синонимом "Ералаша". Он отметил, что даже в лихие 90-е, когда отечественная киноиндустрия и телевидение переживали тяжелые времена, режиссер все равно вытащил киножурнал, и его детище выжило.
Леонид Ярмольник и сам снимался в "Ералаше". По словам актера, у него с Борисом Грачевским были кое-какие совместные планы. Звезды ждали, когда поутихнет пандемия коронавируса, чтобы можно было вновь собраться на съемочной площадке.
Также актер сообщил, что режиссер не выглядел, как человек, нуждающийся в помощи. По его словам, он сам готов был всем помогать.
Новость о том, что Борис Грачевский умер, привела в шок и телеведущего Юлия Гусмана. "Я просто в ужасе", – признался он телеканала "360". Он отметил, что режиссер был полон любви и творческих планов.
По словам Юлия Гусмана, хотя 71-летний Борис Грачевский и был в возрасте риска, никаких хронических заболеваний у него не было, и коронавирус настиг его совершенно внезапно. Ведущий также выразил соболезнования родственникам умершего и пообещал помочь его семье.
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