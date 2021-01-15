Стали известны последние слова Грачевского перед смертью

По словам артиста, создатель "Ералаша" даже в реанимации не терял оптимизма и много улыбался. Он держался очень достойно, не жалуясь на плохое самочувствие и смело смотря недугу в лицо.
Станислав Садальский дал понять, что находится в шоке от случившегося и даже не знает, что в такой ситуации можно сказать. "Вот такой страшный год – подарил ребенка и отнял жизнь", – написал артист в своем инстаграм-аккаунте о Борисе Грачевском. Он напомнил, что в апреле 2020 года режиссер в четвертый раз стал отцом.
Садальский был уверен, что худрук "Ералаша" поборет болезнь. По его словам, даже в последние дни перед смертью Борис Грачевский был веселым и шутил. Тяжелобольной друг прислал ему фото из реанимации, по которым трудно поверить, что ему осталось жить всего несколько дней.
Актер обнародовал последние слова товарища, которые слышал от него перед трагедией. Оказывается, Борис Грачевский думал о своем детище – киножурнале. "Сказал, скоро выйдет мой десятый юбилейный "Ералаш"... Это своеобразный рекорд среди актеров", – поделился Садальский.
Он добавил, что Борис Грачевский и смерть – это несовместимо. Актер пожелал вдове режиссера Екатерине Белоцерковецкой сил. "Держись, девочка", – заключил он.
Напомним, умер Борис Грачевский от коронавирусной инфекции 14 января. У него остались четверо детей. Режиссера состоял в браке с 36-летней Екатериной Белоцерковской, которая недавно подарила ему сына. Ранее она призывала поклонников молиться за здоровье звездного супруга, но, увы, страшный недуг оказался сильнее.
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