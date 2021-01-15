"Обнимались, целовались": Поплавская призналась в близости с Грачевским после его кончины

Яна Поплавская призналась, что не может поверить в то, что Борис Грачевский умер. Она вспомнила, когда они виделись с режиссером.
Оказывается, у звезд были довольно близкие дружеские отношения. 20 ноября они снимались вместе у Максима Галкина. "Были анекдоты, обнимались, целовались", – поделилась знаменитость. Когда Борис Грачевский заболел коронавирусной инфекцией, она писала ему в Сети слова поддержки и желала скорейшего выздоровления.
Артистка была уверена в том, что ковид не сможет сломить режиссера. Также она добавила, что создатель "Ералаша" запомнился ей вечным хулиганом, который всегда смеялся. Это качество она очень ценила в Борисе Грачевском. "В этом-то и был его какой-то шик, исключение. Он не боялся быть смешным", – отметила звезда.
Напомним, 71-летний Борис Грачевский умер 14 января. О том, что он боле, стало известно 21 декабря. Спустя неделю его госпитализировали из-за ухудшения состояния. 9 января режиссера ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ, а через два дня вывели из состояния медикаментозного сна. Однако позже его опять пришлось вводить в кому.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Душ
Муж изменяет
Мишель- самая классная дама!