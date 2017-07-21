Борис Грачевский показал свой кабинет

В свои годы родитель "Ералаша" не просто полон сил, энергии и задора, он еле находит время, чтобы перевести дух в перерыве между съемочным процессом, контролем монтажа и переговорами. Рабочий и сотовый телефоны Грачевского звонят наперебой, но в своем плотном графике он нашел время для корреспондента Dni.Ru, чтобы показать свою творческую обитель.
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