Борис Грачевский показал свой кабинет

В свои годы родитель "Ералаша" не просто полон сил, энергии и задора, он еле находит время, чтобы перевести дух в перерыве между съемочным процессом, контролем монтажа и переговорами. Рабочий и сотовый телефоны Грачевского звонят наперебой, но в своем плотном графике он нашел время для корреспондента Dni.Ru, чтобы показать свою творческую обитель.