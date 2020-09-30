Собчак высмеяли за нелепый наряд: Успеешь еще показать

Ксения Собчак любит брендовые вещи. Она часто рекламирует их в своем инстагарм-аккаунте. Однако в этот раз телеведущая не впечатлила нарядом.

Желая поделиться своими мыслями о творчестве русского писателя Виктора Пелевина, Собчак опубликовала снимок, на котором запечатлена на пирсе, где пришвартованы судна. Журналистка позировала во всем сером: дизайнерском пальто, свитере, под которым была надета еще одна кофта, спортивных штанах и казаках.

Как пишет "Папарацци", один из пользователей Сети назвал Ксению капустой из-за того, что она надела слишком много вещей. Другой же отметил: "Зима только через пару месяцев, Ксюш, успеешь еще показать свои теплые свитера".

Не обошлось и без комплиментов. Многие подписчики телеведущей по достоинству оценили ее образ. "Снова стильная и красивая", "Вы очень изменились! Расцвели! И стали просто гореть красотой", – написали поклонники. Кто-то же решил пошутить: "50 оттенков серого".

Напомним, недавно Ксения провела интервью с Лерой Кудрявцевой. Ведущая шоу "Секрет на миллион" была откровенна с коллегой. Она выдала страшную тайну Дмитрия Шепелева, за что ее осудили, а также прошлась по продюсеру Андрею Разину, который ее невзлюбил много лет назад.